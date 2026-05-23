Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual tras la victoria de Nacional ante Albion: el Tricolor se acercó a Racing

Nacional venció 1-0 a Albion este sábado en el Gran Parque Central por la segunda fecha del Torneo Intermedio, y obtuvo tres puntos claves tanto para la tabla de posiciones del segundo torneo corto del año como para la Tabla Anual.
Con su victoria, que obtuvo con un tanto de Maximiliano Gómez, el Tricolor comenzó el Intermedio con dos victorias en dos partidos, y encabeza la tabla del Grupo B.
Además, quedó quinto en la Tabla Anual, en la que ahora está a siete unidades del puntero Racing, que empató este viernes ante Liverpool. Albion, en tanto, sigue cuarto en la acumulada, a seis del Cervecero.
Este domingo se jugarán otros tres partidos por la segunda fecha del Intermedio, con el encuentro estelar entre Defensor Sporting y Peñarol en el Estadio Franzini. Si el Carbonero gana, le volverá a sacar cinco puntos de distancia a Nacional y quedará a dos unidades de Racing.
Además, el escolta Deportivo Maldonado visitará a Wanderers, buscando empatar a la Escuelita de Sayago en la punta de la tabla.
Así quedaron las tablas del Torneo Intermedio y la Anual tras la victoria de Nacional: