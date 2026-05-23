Así quedó la tabla de posiciones del Torneo Intermedio y la Tabla Anual tras la victoria de Nacional ante Albion: el Tricolor se acercó a Racing

Nacional celebra el gol de Maximiliano Gómez que le dio la victoria ante Albion

Nacional venció 1-0 a Albion este sábado en el Gran Parque Central por la segunda fecha del Torneo Intermedio, y obtuvo tres puntos claves tanto para la tabla de posiciones del segundo torneo corto del año como para la Tabla Anual.

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Con su victoria, que obtuvo con un tanto de Maximiliano Gómez, el Tricolor comenzó el Intermedio con dos victorias en dos partidos, y encabeza la tabla del Grupo B.

Además, quedó quinto en la Tabla Anual, en la que ahora está a siete unidades del puntero Racing, que empató este viernes ante Liverpool. Albion, en tanto, sigue cuarto en la acumulada, a seis del Cervecero.

Este domingo se jugarán otros tres partidos por la segunda fecha del Intermedio, con el encuentro estelar entre Defensor Sporting y Peñarol en el Estadio Franzini. Si el Carbonero gana, le volverá a sacar cinco puntos de distancia a Nacional y quedará a dos unidades de Racing.