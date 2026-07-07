Lionel Scaloni analizó el eufórico triunfo de atrás ante Egipto por el Mundial 2026: "El partido siempre fue de Argentina"

Lionel Scaloni, entrenador de la selección Argentina, acudió a la conferencia de prensa posterior al emotivo triunfo agónico de la albiceleste por 3-2 frente a Egipto, que lo clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026, luego de no poder hablar de la emoción desde el campo de juego.
Ni bien finalizó el encuentro, por protocolo de FIFA los entrenadores deben dar una breve entrevista desde el campo de juego, pero el entrenador argentino no pudo hablar por la emoción que tenía luego del triunfo agónico: "No puedo ni levantar la mirada, lo siento, estoy muy emocionado. ¡Qué grupo de jugadores, hermano! Me tengo que ir, disculpame", dijo.
Al igual que Lionel Messi, a quien también se lo vio llorando en el campo de juego, el técnico no logró contener las lágrimas y se quebró tras la clasificación a la siguiente ronda.
El análisis del partido de Lionel Scaloni
Tiempo después, luego de bajar las revoluciones y con las emociones calmas, Scaloni se presentó en la conferencia de prensa y analizó el encuentro: "La magnitud de lo de hoy es comparable con muchísimas cosas que hemos vivido porque es un equipo que no deja de ir para adelante, el fútbol es esto. La táctica y la estrategia es importante, pero si no tenés esto que tuvimos hoy nosotros hubiésemos quedado eliminados", expresó.
"Como dijo Leo (Messi) en su momento, estos jugadores no los van a dejar tirados, es literal. Leo podría haber errado el penal y quedarse con eso. Pero siempre la vuelve a pedir, lo vuelve a intentar. Me pone la piel de gallina", agregó el entrenador argentino.
A su vez, si bien elogió el desempeño de Egipto, Scaloni señaló que el combinado nacional tuvo "muchísimas situaciones" y consideró que el encuentro siempre estuvo de su lado. "Yo me hice entrenador para tener estas emociones, después sufro igual que todos ustedes. La emoción que nos da es inigualable", confesó.