Marcelo Broli a la selección sub 20: el proyecto que tiene la AUF, las conversaciones y la puesta en escena este mes

El primer objetivo del comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) , luego de la eliminación de la selección del Mundial 2026 , es la designación del entrenador del combinado sub 20 , que en enero del próximo año disputará el Sudamericano.

El elegido por la AUF es Marcelo Broli , entrenador campeón del mundo sub 20 en 2023.

La aspiración de la Asociación es contar con Broli para preparar el Sudamericano de enero y disputar el Mundial del próximo año, si Uruguay clasifica en el torneo de Conmebol, con un proyecto que apunta a reforzar el trabajo en las selecciones juveniles.

Paralelamente, la AUF pretende que el entrenador asuma en forma interina en la selección mayor en los seis partidos que el combinado absoluto jugará entre setiembre y noviembre, en las dos ventanas de FIFA proyectadas para el segundo semestre, luego del Mundial.

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También la AUF se planteó que sea el próximo comité ejecutivo de la Asociación, que se conocerá en las elecciones de abril 2027, el que decida al sucesor de Marcelo Bielsa en la mayor.

El retorno de Broli, tres años después

Broli dirigió a la selección sub 20 entre mayo 2022, cuando empezó a preparar el Sudamericano del año siguiente, y el mundial en el que se consagró campeón que finalizó en julio 2023.

Tras el exitoso Mundial, la AUF se planteó la posibilidad de negociar con Broli la extensión del contrato pero no llegaron a un acuerdo y el DT lo explicó en un comunicado: "No logramos generar un terreno común que contemplara las necesidades del proyecto que tenía en mi cabeza, con las posibilidades que la AUF podía ofrecer en este momento".

Finalmente la AUF acordó con Fabián Coito, quien preparó a la selección para el Sudamericano 2025, pero no logró la clasificación y desde febrero del año pasado la sub 20 no tiene entrenador ni actividad.

Poco después, Broli llegó a un acuerdo con Arabia Saudita, y durante dos años dirigió a la selección sub 23 de ese país. En enero de este año, rescindió el contrato con los árabes y regresó a Uruguay.

Desde entonces, la Asociación se plantea la posibilidad del retorno de Broli a la sub 20.

Es el elegido por el área deportiva de la AUF que encabeza Jorge Giordano para retomar el proceso de la sub 20 y conducir en forma interina a la mayor, como ya lo hizo en la fecha FIFA de marzo 2023 en los amistosos ante Japón y Corea del Sur, previo al acuerdo que la Asociación firmó con Marcelo Bielsa (mayo 2023).

Broli ya se reunió con el director de selecciones, Giordano, y ahora restan las formalidades del ofrecimiento.

En la AUF apuntan a presentar a Broli en este mes de julio como entrenador de la sub 20.

Actualmente la AUF tiene dos entrenadores en las selecciones juveniles, Ignacio "Nacho" González en la sub 17 que jugará el Mundial de Qatar, y Álvaro Fernández en la sub 15.