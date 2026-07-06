Dejó la TV y se une al cuerpo técnico de un excompañero de la selección uruguaya: la decisión de Palito Pereira, quien volverá a dirigir

El exfutbolista Álvaro “Palito” Pereira , quien durante el Mundial 2026 fue panelista de TV, dejó los comentarios para volver a trabajar como entrenador y sumarse a un cuerpo técnico como asistente.

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El mundialista en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014 anunció días atrás que dejaba de participar en la cobertura de la Copa del Mundo que estaba realizando en FIX, agradeciendo a sus compañeros de equipo.

En ese momento Palito dijo que volvía a su rol de entrenador, pero no dio detalles del club en el que iba a trabajar ni su función .

En las últimas horas se conoció que su destino será México, para s umarse al cuerpo técnico de Xolos de Tijuana, donde dirige su excompañero de la celeste Sebastián “Loco” Abreu .

¡ÉXITOS EN EL NUEVO DESAFÍO! PALITO se despide de FIX COPA para enfrentar una gran aventura en su carrera https://t.co/ll4segbYcX pic.twitter.com/IRQkVXdLoL

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Así además lo dejó ver Palito en sus redes, al compartir una foto despegando en un avión, vinculando al Loco Abreu y con la leyenda “yendo”.

El mensaje de Palito Pereira con guiño al Loco Abreu

Abreu es entrenador de Xolos desde abril de 2025, donde ha dirigido 40 partidos con un promedio de 1.40 puntos por partido.