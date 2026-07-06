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La insólita lesión que sufrió Jordan Henderson, excompañero de Darwin Núñez, por una caída en los festejos de Inglaterra tras ganarle a México; mirá el video

"Es una lesión seria", dijo el entrenador Thomas Tuchel tras la caída que causó alarma en la selección inglesa

6 de julio de 2026 9:12 hs

La caída de Jordan Henderson

El centrocampista Jordan Henderson sufrió este domingo una aparatosa caída cuando intentaba saltar una valla publicitaria durante el festejo de los jugadores de la selección inglesa con los hinchas por la clasificación a los cuartos de final del Mundial en Ciudad de México.

La caída sin control del jugador del Brentford causó alarma entre los asistentes del entrenador Thomas Tuchel.

Jordan Henderson y Harry Kane festejan el triunfo ante México

Jordan Henderson y Harry Kane festejan el triunfo ante México

Finalizado el durísimo partido que Los Tres Leones ganaron con diez jugadores a México por 2-3 en el estadio Azteca, los jugadores fueron a un sector de estadio en cuya tribuna estaban concentrados los hinchas ingleses.

Mientras los jugadores gritaban arengas, saltaban y bailaban, el exjugador del Liverpool, donde fue compañero de Darwin Núñez, perdió el equilibrio cuando buscaba superar la valla publicitaria y ante el impacto quedó la sensación de que se hubiera lesionado.

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Darwin Núñez saluda a Jordan Henderson al final del partido entre Uruguay e Inglaterra en Wembley

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Minutos antes, tras el pitido final, el jugador de 36 años había manifestado a periodistas que el clima tenso del apartido "no se compara con nada" de lo que había jugado antes.

"La energía del Azteca es brutal y México nos llevó al límite, pero vinimos sin excusas y logramos un triunfo histórico", expresó.

Lo que dijeron Tuchel y Kane

A la par de su alegría por haber logrado el pase a cuartos de final, Thomas Tuchel expresó su tristeza por la lesión que sufrió el mediocampista Jordan Henderson al celebrar la victoria.

La caída de Jordan Henderson

La caída de Jordan Henderson

"Me siento muy triste porque se lastimó la muñeca, es una lesión seria", detalló.

Harry Kane también se refirió a su compañero Jordan Henderson, retirado en camilla tras caer sobre las vallas publicitarias.

"Simplemente se cayó ahí, creo que está bien, algo que tiene que ver con el brazo", señaló el delantero.

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