Mundial 2026: en Argentina informan que Lionel Scaloni tendría apalabrada su continuidad en la selección

La selección Argentina continúa en la defensa del título en el Mundial 2026 , donde se medirá ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final del torneo, pero el presidente de la AFA, Claudio Tapia , piensa a futuro y la renovación del entrenador Lionel Scaloni es la prioridad absoluta.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Chiqui Tapia , ya planea renovar el contrato de su entrenador campeón del mundo y, de acuerdo a la información que llega desde Argentina, la negociación va por buen camino y tendrá apalabrado la continuidad , aunque no habrá una resolución final hasta después de la Copa del Mundo.

Scaloni tiene contrato hasta diciembre de 2026 y las charlas para extender el vínculo comenzaron hace tiempo, con la intención de que renueve hasta 2031 .

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En alguna ocasión, el DT dejó en claro: " Ahora lo importante es pensar en el Mundial. Como tenemos margen hasta diciembre y estas semanas estuvimos enfocados en ver el rendimiento de los jugadores, no es un tema urgente para mí y creo que tampoco para la AFA".

La comodidad en la selección y el proyecto de Lionel Scaloni en Argentina

El propio entrenador dejó en claro, en una entrevista con Radio La Red, que se siente muy feliz en el cargo y que dirigir la selección le brinda algo que ningún club se lo permite, que es vivir en España con su familia.

Lionel Scaloni en el entrenamiento de la selección Argentina EFE

Si bien el foco está puesto exclusivamente en la Copa del Mundo, la convivencia en Kansas permitió que en estos días haya alguna que otra charla sobre la renovación del vínculo con Tapia. Scaloni dio el visto bueno para seguir adelante y se espera que el acuerdo se formalice luego del Mundial 2026.

Cabe resaltar que ocho meses antes de renovar su contrato por última vez, luego de una victoria de Argentina ante Brasil en noviembre de 2023 por la sexta fecha de las Eliminatorias, el técnico expresó que tenía que pensar qué iba a hacer porque la selección se merecía un DT con todas las energías. Ahora, todo indica que seguiría en el cargo, incluso, hasta después del Mundial 2030.