Fuerte defensa a Fernando Muslera: su agente arremete contra los "odiadores seriales", "juzgadores mediocres", en un entorno "plagado de caretas", tras las críticas por la eliminación del Mundial 2026

La eliminación de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026 dejó heridas abiertas y un clima de alta tensión en el entorno de la celeste. Uno de los principales focos de las críticas por parte de los hinchas fue Fernando Muslera, cuyos errores en el torneo resultaron determinantes para el destino del equipo. Ante la ola de cuestionamientos, el representante del experimentado arquero, Rodrigo Lubetkin, salió al cruce de forma tajante a través de sus redes sociales, ofreciendo un fuerte respaldo público a su cliente y amigo.
En un extenso y emotivo mensaje publicado en su cuenta de Instagram, el agente no dudó en pararse en la primera línea de defensa. "En las buenas mi amigo y en las malas HERMANO", comenzó expresando, buscando blindar al futbolista de los duros cuestionamientos.
El representante relativizó las fallas cometidas en la cita mundialista argumentando que el fútbol se compone de "aciertos y errores como la vida misma", al tiempo que destacó la entereza del arquero por estar "siempre dando la cara y asumiendo su responsabilidad".
Todo el apoyo de Rodrigo Lubetkin a Fernando Muslera por la eliminación del Mundial 2026
El descargo subió de tono al referirse al ambiente hostil que rodea a Fernando Muslera en este momento de crisis deportiva, apuntando contra los críticos cibernéticos y de los medios a quienes describió como un entorno "plagado de caretas, juzgadores mediocres, odiadores seriales y discurseros que se erigen en fiscales de la ética".
Lejos de la imagen de indiferencia, el agente reveló el verdadero estado anímico del golero celeste tras la eliminación del Mundial 2026. Aseguró que se encuentra "recaliente consigo mismo y recaliente porque siente que no le pudo cumplir el sueño que los uruguayos tenían", ubicando al propio Muslera como el principal afectado y "el primero en soñar" con el éxito de la selección.
Finalmente, el mensaje buscó poner en valor la histórica trayectoria del arquero, recordando que se trata del "jugador uruguayo con más partidos jugados en Copas del Mundo" a lo largo de sus cinco participaciones. Con un emotivo "ojalá Uruguay tenga más Musleras", el representante cerró una defensa que busca contrarrestar el ensañamiento y recordar el legado del histórico arquero de la celeste.
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