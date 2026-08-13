Gonzalo Carneiro rescindió su contrato con Nacional, con una cláusula que multa a su representante si se va a Peñarol: desde su entorno no descartan el pase

Gonzalo Carneiro rescindió su contrato con Nacional este miércoles por la noche, a dos meses de que el entrenador Jorge Bava le anunciara que no iba a ser tenido en cuenta y tras varias semanas sin entrenar con el club, con una cláusula que multa a su representante Pablo Bentancur si el jugador pasa a Peñarol .

Luego de que la firma se hiciera esperar algunas semanas por diferencias en la forma del pago de la rescisión ( tres sueldos de los seis que le quedaban más premios ), este miércoles Carneiro se presentó en el Gran Parque Central junto a un abogado para oficializar el final de su vínculo con Nacional.

Esta rescisión incluyó, en otro documento, una adenda para que Carneiro no juegue en Peñarol. Según indica el contrato, al que accedió Referí, la agencia del futbolista, encabezada por Pablo Bentancur , estará obligada a pagar una multa de US$ 200.000 si Carneiro es contratado por Peñarol entre el 1° de agosto y el 31 de diciembre de 2026.

La cláusula indica que Goal, la agencia de Bentancur, "garantiza a Nacional por obligación propia, autónoma e independiente, que el jugador no obtendra registro" en Peñarol hasta al menos diciembre de 2026, y aclaró que esta no es vinculante al jugador, quien tiene "plena y absoluta libertad para negociar, celebrar y registrar contrato de trabajo con el club de fútbol que estime conveniente".

Nacional esperaba este martes a Gonzalo Carneiro para firmar su rescisión y no se presentó: qué pasó

El contrato marca que, de ocurrir el traspaso a Peñarol, Goal no podrá reclamar los 200.000 dólares que Nacional le debe por el pase de Christian Oliva (hoy en el Santos de Brasil). Esta deuda quedará congelada hasta enero de 2027, cuando vence la adenda.

Semanas atrás, Bentancur afirmó a Referí que le prometió a la dirigencia de Nacional que no iba a llevar al jugador a Peñarol. Sin embargo, distintas fuentes remarcaron que al representante y al entorno del jugador les generó sorpresa y molestia la aparición de la cláusula, ya que entienden que el jugador fue echado de Nacional y no le pueden impedir fichar con quien quiera por contrato.

Pablo Bentancur, representante de Gonzalo Carneiro Foto: Bellinzona

Distintas fuentes cercanas al entorno de Carneiro indicaron que "es una opción" el pase a Peñarol, aún con la adenda firmada.

Una fuente de la institución carbonera indicó que el nombre del delantero no se maneja como opción "al momento". Carneiro también tiene una oferta del fútbol argentino y recibió el interés de un equipo colombiano.