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Día Internacional del Zurdo: por qué se celebra hoy jueves 13 de agosto

El origen de la conmemoración se remonta a 1976, cuando el estadounidense Dean R. Campbell impulsó la creación de la jornada dedicada a esta condición.

13 de agosto de 2026 9:49 hs
Día Internacional del Zurdo

Día Internacional del Zurdo

Cada 13 de agosto se conmemora el Día Internacional del Zurdo, fecha creada para visibilizar a las personas cuya mano dominante es la izquierda y las dificultades que pueden encontrar en una sociedad diseñada mayoritariamente para diestros.

El origen de la conmemoración se remonta a 1976, cuando el estadounidense Dean R. Campbell, fundador de Lefthanders International Inc., impulsó la creación de la jornada dedicada a esta condición.

Día Internacional del Zurdo

Día Internacional del Zurdo

La elección del 13 de agosto tuvo un sentido simbólico: el número 13 estuvo tradicionalmente vinculado con la mala suerte, una asociación que acompañó durante mucho tiempo a distintas creencias negativas sobre quienes utilizaban preferentemente la mano izquierda.

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¿Por qué se celebra el Día Internacional del Zurdo?

Dean R. Campbell promovió el Día Internacional del Zurdo en 1976 a través de Lefthanders International Inc. La iniciativa surgió con la intención de poner en discusión los prejuicios históricos y las dificultades prácticas que enfrentaban las personas zurdas en actividades habituales.

Durante décadas, muchos niños fueron obligados a escribir con la mano derecha, una práctica vinculada con la idea de que la mano izquierda debía corregirse. La elección de la fecha también buscó cuestionar ese tipo de prejuicios y separar la zurdera de las connotaciones negativas.

La jornada tuvo posteriormente una mayor proyección a través de The Left-Handers Club, una organización vinculada con la difusión de los intereses de las personas zurdas. En Londres, el club impulsó actividades y encuentros que ayudaron a consolidar el 13 de agosto como una efeméride reconocida en distintos países.

Día Internacional del Zurdo

Día Internacional del Zurdo

La razón principal de la conmemoración del Día Internacional del Zurdo sigue vinculada a la visibilización.

Un metaanálisis publicado en 2020 en la National Institutes of Health (NIH) de los Estados Unidos estimó que el 10,6% de la población es zurda, aunque la proporción puede variar según el criterio utilizado para determinar la preferencia manual.

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