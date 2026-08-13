Día Internacional del Zurdo: por qué se celebra hoy jueves 13 de agosto

Cada 13 de agosto se conmemora el Día Internacional del Zurdo , fecha creada para visibilizar a las personas cuya mano dominante es la izquierda y las dificultades que pueden encontrar en una sociedad diseñada mayoritariamente para diestros.

El origen de la conmemoración se remonta a 1976, cuando el estadounidense Dean R. Campbell , fundador de Lefthanders International Inc. , impulsó la creación de la jornada dedicada a esta condición.

La elección del 13 de agosto tuvo un sentido simbólico: el número 13 estuvo tradicionalmente vinculado con la mala suerte, una asociación que acompañó durante mucho tiempo a distintas creencias negativas sobre quienes utilizaban preferentemente la mano izquierda.

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Dean R. Campbell promovió el Día Internacional del Zurdo en 1976 a través de Lefthanders International Inc. La iniciativa surgió con la intención de poner en discusión los prejuicios históricos y las dificultades prácticas que enfrentaban las personas zurdas en actividades habituales.

Durante décadas, muchos niños fueron obligados a escribir con la mano derecha, una práctica vinculada con la idea de que la mano izquierda debía corregirse. La elección de la fecha también buscó cuestionar ese tipo de prejuicios y separar la zurdera de las connotaciones negativas.

La jornada tuvo posteriormente una mayor proyección a través de The Left-Handers Club, una organización vinculada con la difusión de los intereses de las personas zurdas. En Londres, el club impulsó actividades y encuentros que ayudaron a consolidar el 13 de agosto como una efeméride reconocida en distintos países.

Día Internacional del Zurdo

La razón principal de la conmemoración del Día Internacional del Zurdo sigue vinculada a la visibilización.

Un metaanálisis publicado en 2020 en la National Institutes of Health (NIH) de los Estados Unidos estimó que el 10,6% de la población es zurda, aunque la proporción puede variar según el criterio utilizado para determinar la preferencia manual.