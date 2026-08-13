Cámara de avícolas explicó por qué el pollo entero sigue abajo de los $ 160 el kilo en las carnicerías

“Así como cuando los precios en origen suben la cadena comercial reclama por su impacto en el consumidor , entendemos que también es importante destacar cuando se producen bajas sostenidas ", expresó Federico Stanham, director ejecutivo de la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas (CUPRA) , que explicó el descenso del precio de la carne aviar y el bajo costo del pollo entero .

Stanham, en un informe al que accedió El Observador, indicó que en los últimos meses hubo una reducción significativa de los precios en origen que acompañó un escenario de sobreoferta, marcó que una suba no puede analizarse únicamente a partir de los movimientos de un mes puntual y también que es necesario aceptar que esa es la dinámica de esta cadena productiva.

"Suele generalizarse la referencia del precio de la suprema en un local de supermercados de primera línea cuando lo que importa es el precio del pollo entero, que es lo más consumido, el cual en las carnicerías de barrio siempre es el producto más barato y que actualmente se puede conseguir por $ 140 a $ 160 por kilo ”, detalló.

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CUPRA señaló que el precio de la carne aviar acumula una baja de 3,35% en lo que va de 2026, mientras que el IPC general aumentó 3,40% en el mismo período.

En el último trimestre, la carne aviar también registró un descenso acumulado de 0,69%.

Esta evolución se da en un contexto de niveles récord de faena, que actualmente se ubica 4% por encima de la registrada a igual fecha de 2025.

Durante dos meses en este año se superó, además, la cifra de 3.000.000 de pollos faenados en un solo mes, generando una importante oferta de pollo nacional que presionó los precios a la baja.

Esta situación llevó incluso a la industria a congelar parte de la producción, ante las dificultades para colocar todo el volumen disponible en el mercado, en un escenario de fuerte excedente de producto.

El dato

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) informó que este año, al 8 de agosto, la faena de aves fue de 22.216.925 animales, con un crecimiento de 2,4% con relación a lo industrializado en igual lapso del año pasado. Segmentado por categorías, el 96% fueron pollos parrilleros, el 3% gallina liviana y el resto gallina pesada y otros.

En julio, el precio promedio de la carne aviar al consumidor volvió a bajar, un 0,37%, mientras que los cortes sin hueso registraron una caída de 1,84%, acumulando tres meses consecutivos de descenso.

En lo que va del año, estos cortes acumulan una baja de 1,17%.

Pollo fresco, producido en Uruguay, con precios bajos. Foto: Juan Samuelle

"Niveles extraordinarios de faena"

“CUPRA recuerda que las variaciones en el precio del pollo son parte de la dinámica habitual de este mercado. En este caso, los niveles extraordinariamente altos de faena generaron una sobreoferta que naturalmente presionó los precios a la baja. La industria debió absorber este excedente, incluso recurriendo al congelado de producto que resultaba difícil de colocar”, señaló Stanham.

A nivel de origen, el precio del pollo en planchada aumentó aproximadamente 10% en julio, luego de varios meses de descenso.

El valor pasó de $ 92 por kilo en junio a $ 101,10 en julio.

"Si se toman los precios ajustados por inflación, el promedio histórico de casi 10 años, desde que el INAC lleva registros es de $109/kg, por lo que con este ajuste de julio aún estamos bastante por debajo de ese nivel", agregó.

"La suba observada en los precios en planchada en julio no ha permitido recuperar aún niveles de precios considerados normales, lo que es materia de preocupación dado que los meses de precios más bajos transcurridos en 2026 significan que se trabajó en una situación muy ajustada o de pérdida durante muchas semanas", explicó.

De hecho, se apuntó, el promedio del precio del pollo en planchada durante el primer semestre de 2026 se ubicó, en valores corrientes, 5% por debajo del promedio del primer semestre de 2025 y 15% por debajo del promedio del segundo semestre de 2025.

El informe de CUPRA muestra además que la recuperación de julio en origen todavía mantiene al precio en planchada por debajo de la evolución del IPC, aunque comienza a revertir la brecha que se había ampliado desde octubre de 2025.

El dato

El INAC actualizó que en 2025, último ejercicio anual concluido, en Uruguay el consumo de carnes totalizó un promedio de 101,5 kilos por persona al año, con un crecimiento de 2,2 kilos por persona, siendo el mejor registro desde 2015, segmentado en 50,2 kilos de carne vacuna, 25,8 kilos de carne aviar, 23,2 kilos de carne porcina y 2,3 kilos de carne ovina.

El informe de CUPRA