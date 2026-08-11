Frigorífico Rosario rehabilitado por China para exportar: "Se nos juntaron los regalos de Navidad y de los Reyes Magos"

La Administración General de Aduanas de la República Popular China (GACC) comunicó el levantamiento de la suspensión del registro del establecimiento Frigorífico Rosario (Rondatel SA) , por lo tanto ese complejo industrial quedó nuevamente habilitado para exportar productos cárnicos a ese mercado , informó el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) .

Javier Martínez, presidente del Sindicato de Empleados del Matadero Rosario (Semar), contó a El Observador que "esta noticia fue una gran alegría, muy esperada, muy necesaria porque acá en toda la zona hay muy poco trabajo, después de tanto tiempo y con tanta gente muy complicada esto nos da muy buenas esperanzas para la gente que sigue sin trabajar".

"Se nos juntaron los regalos de Navidad y de los Reyes Magos", mencionó para definir la satisfacción que instauró la noticia en esa localidad de Colonia.

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Estamos contentos, entusiasmados y, sobre todo, sentimos un gran alivio Estamos contentos, entusiasmados y, sobre todo, sentimos un gran alivio

El dirigente sindical puntualizó que si bien la novedad genera mucha esperanza en decenas de familias, es fundamental que ser prudentes, porque no se pasará de 0 a 100 kilómetros por hora a la hora de recuperar todos los puestos de trabajo y eso es algo lógico, consideró.

Frigorífico Rosario está faenando para el abasto

Actualmente, para abastecer exclusivamente al mercado interno, hay 93 trabajadores activos una faena semanal de 120 vacunos y eso es lo que ha permitido que la empresa siga funcionando y que la operativa agroindustrial esté aceitada.

La capacidad de faena, estimó, puede considerar cuatro faenas a la semana, cada una con 350 bovinos.

Teniendo en cuenta lo anterior, que el incremento de la faena e industrialización será progresivo y dependerá de cuándo y cómo se vayan reanudando las exportaciones, se seguirá gestionando en un ámbito tripartito (con el gobierno, la empresa y los trabajadores negociando) extender el beneficio del seguro de desempleo para los alrededor de 120 trabajadores que siguen sin haber sido convocados.

Frigorífico Rosario. Rondatel SA

Los detalles informados por el MGAP

La suspensión, se señaló desde el MGAP, se encontraba vigente desde el 31 de octubre de 2023, a raíz del cese temporal de las actividades productivas del establecimiento.

Esta situación no estuvo vinculada a incumplimientos sanitarios ni a aspectos relacionados con la inocuidad de los alimentos, se puntualizó.

Una vez retomadas las actividades productivas y verificado el cumplimiento de los requisitos correspondientes, la Dirección General de Servicios Ganaderos (DGSG) del MGAP solicitó a las autoridades sanitarias de China el levantamiento de la suspensión, iniciándose el proceso de evaluación para la rehabilitación del establecimiento.

En el marco de dicho proceso, Uruguay remitió a GACC la información y los materiales requeridos para acreditar la reactivación de las actividades y el cumplimiento de las condiciones exigidas para exportar a ese destino.

Luego de evaluar la documentación presentada, GACC informó este 11 de agosto de 2026 que los materiales remitidos por Uruguay cumplen con los requisitos establecidos y resolvió rehabilitar el registro del Frigorífico Rosario Nº 22.

En consecuencia, el establecimiento podrá retomar ya mismo las exportaciones de productos cárnicos a la República Popular China correspondientes a productos elaborados.

El MGAP, finalmente, destaca este resultado como producto de las gestiones y el seguimiento realizados ante las autoridades sanitarias chinas para restablecer el acceso del establecimiento a uno de los principales mercados de destino de los productos cárnicos uruguayos.