Ingresos por exportaciones de lácteos crecieron 6% y pasaron la barrera de los US$ 500 millones

En lo que va de 2026 la facturación por las exportaciones de productos lácteos fue un 6% superior a la que se registró de enero a julio de 2025, totalizando US$ 539 millones , informó el Instituto Nacional de la Leche (Inale) .

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Considerando los cuatro productos involucrados, aumentó la facturación en leche en polvo entera, en leche en polvo descremada y en manteca, con un descenso en quesos.

Medido por volumen, se embarcó más leche en polvo entera y manteca, pero menos leche en polvo descremada y quesos.

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Lo que está detrás del precio récord de la carne

La facturación generada por las exportaciones uruguayas de lácteos es una referencia trascendente y no solo para la agroindustria lechera, considerando que en 2025 ese segmento de bienes ocupó el cuarto sitio en el ranking de principales productos exportados detrás de carne bovina, celulosa y soja, por delante de concentrado de bebidas que completó el top five.

El trabajo elaborado por los profesionales del INALE, al que accedió El Observador, considera un conjunto de cuatro rubros ya citados, con base en datos de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

Los ingresos acumulados tuvieron las siguientes realidades comparando los enero-julio de 2026 y 2025:

Leche en polvo entera + 11% con US$ 366 millones.

Leche en polvo descremada +4% con US$ 33 millones.

Quesos -1% con US$ 50 millones.

Manteca +1% con US$ 42 millones.

Si la lectura es del volumen colocado, en enero-julio de 2026 se exportaron 126.896 toneladas y se apreciaron, comparando con el mismo periodo de 2025, los siguientes registros:

Leche en polvo entera +21% con 99.709 toneladas.

Leche en polvo descremada -1% con 9.834 toneladas.

Quesos -3% con 9.928 toneladas.

Manteca +17% con 7.425 toneladas.

Leche en polvo entera

La leche en polvo entera sigue siendo, por mucha distancia, el producto más exportado en volumen (79% del total embarcado) e ingreso (68% del total obtenido), poniendo el foco siempre en el acumulado durante 2026.

Con relación a los precios promedio, comparando el acumulado en enero-julio de cada año, fue 8% menor en leche en polvo entera; 5% mayor en leche en polvo descremada; 1% superior en quesos; y 13% menor en manteca.

Considerando lo más reciente, lo que sucedió con los negocios de julio de 2026, los precios promedio fueron:

US$ 3.797 por tonelada de leche en polvo entera.

US$ 3.478 por tonelada de leche en polvo descremada.

US$ 5.149 por tonelada de para quesos.

US$ 5.386 por tonelada de manteca.

Un dato adicional es que si se compara el precio recibido en julio de 2026 con el de diciembre de 2025 se registró un aumento en la leche en polvo entera (26%), una baja en leche en polvo descremada (10%), una suba en quesos (1%) y un retroceso en manteca (21%).

Lo que pasó en el último año completo

En 2025 la facturación por exportaciones de lácteos fue superior (+13%) a la que se registró en 2024, de enero a diciembre, avanzando de US$ 853,9 millones a un récord de US$ 964,5 millones.

El anterior récord se había logrado en 2022 con US$ 925,2 millones (+23% respecto a 2021).

Es la tercera vez que se superan los US$ 900 millones (en 2013 fueron US$ 907 millones y +15% que en 2012).

En volúmenes, los mejores registros se lograron en 2012 con 246.613 toneladas (+21% respecto a 2011) y en 2024 con 241.135 toneladas (5% más que en 2023), alcanzando en 2025 el récord de 250.744 toneladas.

Clientes que lideran: Brasil y Argelia

Concluidos los dos trimestres iniciales de 2026, siempre con base en el análisis del Inale, en el período enero-junio (medido en ingresos) hubo dos mercados principales.

En enero-marzo Brasil fue el mercado líder con una participación de 32%, seguido por Argelia con el 29%, México con el 4%, Arabia Saudita con el 4% y Mauritania con el 3%.

En el período siguente, abril-junio, Brasil lideró con el 31%, seguido por Argelia con el 29%y luego Egipto con el 4%, México con el 4% y Nigeria también con el 4%.