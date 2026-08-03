Tensión en la lechería uruguaya: récord de producción y desafíos comerciales

Uruguay está produciendo más leche que nunca y esos millones de litros adicionales tensan a la cadena industrial de la lechería , que debe funcionar como un reloj para procesar un día sí y otro también un producto perecedero y frágil, convertirlo en subproductos que deben ser comercializados y distribuidos, el 80% con destino de exportación.

Los precios internacionales han ajustado a la baja en la primera mitad del año y la demanda está tranquila, después de un semestre en el que aumentó 8,5% el volumen de lácteos exportados y los ingresos superaron a los de 2025.

A diferencia de otros años, buena parte de la producción de primavera está sin vender, por lo que comienza una etapa clave de comercialización en el inicio de un ejercicio 2026/27 que arranca desde un piso alto de producción.

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“Sin duda que la cantidad de leche no solo en Uruguay, sino en Nueva Zelanda, Argentina, Brasil y Estados Unidos, representa un desafío para vender toda la leche que estamos produciendo”, afirmó el director de Conaprole Daniel Laborde.

El mercado internacional ha tenido oscilaciones persistentes, pero con predominio de bajas en los últimos nueve meses.

En el remate del martes 21 de julio el índice de precios de los lácteos de Global Dairy Trade (GDT) de Fonterra rebotó 1,5% a US$ 3.815 la tonelada.

Venía de tres bajas seguidas y en el remate anterior registró el ajuste quincenal más brusco en dos años, con una contracción del 4,9%.

Esa corrección al alza es “una muy buena señal”, apuntó Laborde, “con una muy alta producción de leche y una demanda que dilataba sus compras en la medida que los precios iban bajando, el hecho de que comience a subir seguramente va a reactivar un poco la demanda, y tenemos esa expectativa de que los compradores empiecen a operar con más dinamismo”.

A partir de agosto y en setiembre se espera que se afirme el mercado y se pueda vender la gran producción de la primavera, que se espera llegue a picos de 6,5 millones de litros diarios.

El precio de la leche en tambo en Uruguay se situó en $ 16,9 por litro en junio (US$ 0,42).

En el caso de Conaprole –que recibe más de tres de cada cuatro litros ordeñados– la expectativa es de mantener el precio hasta los primeros meses de la primavera, afirmó el director de la cooperativa Juan Parra.

El precio de Conaprole se ha mantenido estable este año, tras un ajuste a fines del año pasado.

La tonelada de leche en polvo, principal producto de exportación de Uruguay, subió a US$ 3.486 en GDT, si bien se mantiene en el valor más bajo desde enero y 13% por debajo de la cotización de hace un año.

El precio de exportación de la leche en polvo de Uruguay se ubica en julio en US$ 3.795 por tonelada, 9% menos que en julio de 2025.

Argelia en este ejercicio va a representar un 43% de las exportaciones de Conaprole.

Brasil es el segundo mercado en importancia con el 30% del total según la Dirección Nacional de Aduanas (DNA).

En un mercado en baja, la demanda ha mostrado cautela en los últimos meses y debería activarse con este cambio de tendencia.

Los productores ven alejarse la posibilidad de una reliquidación, algo habitual al cierre del ejercicio, que mejore los precios que perciben.

“En este escenario de muy alta producción de leche y con una parte importante por vender, en el ejercicio que cierra va a haber un superávit pero la estrategia que definió Conaprole para definir una reliquidación es esperar las ventas de la primavera”, indicó Laborde.

Eso, añadió, permite “asegurarle al productor que se mantenga el precio actual y utilizar el superávit de este ejercicio para mantener el precio de la leche en el mediano plazo y no reliquidar ahora para no tener que bajar más adelante".

"El objetivo principal es el mejor precio a los productores”, expresó.

Suplementación en rodeo Holando en un tambo en Colonia. Foto: Juan Samuelle (archivo)

Producción de leche récord, presión industrial

El sector lechero está en la recta final de un ejercicio que al 31 de julio será récord en producción para Conaprole, con unos 1.725 millones de litros de leche remitidos en los últimos 12 meses, 14,3% por encima de los 1.517 millones de litros del ejercicio 2024-25.

En julio viene creciendo 15% el ingreso de leche a planta comparado con el mismo mes del año pasado y en todo el sistema se estiman unos 2.335 millones de litros de leche remitida.

Es un volumen de producción de primavera en el mes más crudo del invierno.

“Estamos recibiendo 5,3 millones de litros por día, que es lo que ingresaba a fines de setiembre en 2025”, afirmó Parra.

Esos 200 millones de litros más “marcan claramente la planificación, el trabajo serio y profesional de los productores, sus familias y sus equipos”, subrayó. Y en el bolsillo del productor representan unos US$ 80 millones adicionales.

Este año el precio de leche en tambo que releva Inale subió de $ 16,09 en enero –el más bajo desde julio 2024- a $ 16,90 en junio y la facturación total es significativamente mayor por el volumen. En esa suba de precio aparece otro componente destacable: el contenido de grasa y proteína de la leche producida va en aumento.

Cambio en la lógica en los tambos

Producción lechera en un sistema tradicional ubicado en Canelones. Foto: Juan Samuelle (archivo)

El volumen de leche no crece por un aumento en el número de vacas, ni el número de tambos o de hectáreas dedicadas a la lechería.

El incremento es por productividad y el principal factor para que las vacas den más leche es el mayor uso de suplementación, impulsado por una relación favorable entre el precio del grano y la leche.

Algo que parece haber llegado para quedarse.

La producción de forraje se recuperó en los últimos dos años y aun así la venta de raciones y concentrados supera los niveles de 2022 y 2023, cuando la sequía más intensa y prolongada en un siglo dejaba a la suplementación prácticamente como única opción de alimentación.

Producción de leche en un tambo y cabaña en San José. Foto: Juan Samuelle (archivo)

“Ha cambiado la lógica de producción”, sostiene Parra.

Ese volumen de producción que en los meses de primavera podría alcanzar picos de 6,5 millones de litros diarios es un desafío para toda la cadena.

Se necesita que todo funcione como un reloj para procesar, comercializar y pagar entre 900 y 1.000 millones de litros en la temporada alta, de agosto a diciembre.

Son unos US$ 400 millones que la industria deberá pagar por concepto de leche remitida, por lo que el desafío de la comercialización.

La demanda mundial de leche en polvo entera, leche en polvo descremada y quesos está muy baja, y Conaprole vende hoy la mitad de lo que vendía por mes el año pasado después de un primer semestre récord con 122.518 toneladas de lácteos exportadas.

Los envíos de enero/junio 2026 crecieron 8,5% interanual después de tres años muy estables en 113 mil toneladas semestrales exportadas, de acuerdo a Aduanas.

Los ingresos sumaron US$ 436 millones frente a US$ 419,5 millones del primer semestre del año pasado, un leve incremento de 0,4% por la reducción de unos US$ 180 por tonelada en el precio promedio del semestre que ajustó de US$ 3.736 a US$ 3.560 por tonelada.

Exportaciones de lácteos: lidera la leche en polvo entera. Conaprole

Brasil y el antidumping

El primer semestre estuvo marcado por la tensión generada por la investigación antidumping de Brasil a las exportaciones de leche en polvo de Uruguay y también de Argentina, que finalmente fue archivada el 29 de mayo.

“A Brasil nunca se dejó de exportar pero las ventas a Brasil no están en el nivel del año pasado”, señaló Laborde, porque más allá de la investigación “Brasil tiene una producción récord, algunos clientes de Conaprole están comprando leche en Brasil, se mantienen las empresas que usan leche en polvo para hacer chocolate pero no es el mercado que fue en el ejercicio anterior”, con respecto a las colocaciones para los próximos meses.

Hasta ahora los envíos de leche en polvo a Brasil aumentaron 11% en el primer semestre a 29 mil toneladas, según Aduanas, mientras que Argelia fue el principal destino con 39 mil toneladas, 10% más que en enero-junio de 2025.

Relación insumo-producto favorable

Desde la perspectiva de los insumos y la estructura de costo e inversiones de los productores, el gerente general de Prolesa, Gabriel Bagnato, afirmó que el sector lechero atraviesa un segundo año consecutivo de buenos resultados, luego de dos ejercicios complejos como fueron 2023 y 2024, cuando la actividad estuvo golpeada y sin crecimiento.

"Hoy tenemos un precio más estable de la leche y un mejor valor relativo respecto a otros años. La relación con los granos, las semillas para sembrar verdeos y maíz, y los fertilizantes ha sido más favorable y eso genera un aumento de la inversión, principalmente por la intensificación”, señaló.

"Vamos a cerrar 2026 con una de las mayores importaciones de maíz de la historia porque la cosecha no fue la esperada", señaló. Hasta el 28 de julio se habían importado 120 mil toneladas frente a 49 mil del año pasado.

Prolesa busca responder con nuevas inversiones a un nivel de demanda incrementado. La principal es el desarrollo de la planta de granelización de Santa Lucía, además de acuerdos con distintas empresas, entre ellas Molino San José.

El mejoramiento de los sistemas se refleja en inversiones en automatización, incorporación de tecnología, mejoras en eficiencia, control sanitario de los rodeos y otras herramientas destinadas a aumentar la productividad, sostuvo el gerente de Prolesa.

“En cuanto a la fase primaria en los tambos y en campos de forraje de las gremiales hemos visto incrementarse las áreas de riego”, añadió Parra, “con muy buen impacto y actuando como un seguro de producción: mejorando el nivel de reservas de grano y ayuda a amortizar inversiones”.

También se dirigen inversiones a electrificación con paneles solares para bombas de riego y salas de ordeñe que integran la estrategia hacia la sustentabilidad que forma parte de una agenda de ingreso a mercados y de valoración social, consideró el director de Conaprole.

La genética y la alimentación, más el manejo del tambero y el factor climático, inciden en la calidad y volumen de la leche producida. Foto: Juan Samuelle (archivo)

Escenario global: se desacelera la producción

El crecimiento de la producción mundial de leche comenzó a desacelerarse en el segundo trimestre tras cuatro trimestres consecutivos de expansión superior al 2% en las principales regiones productoras, señala el banco especializado en commodities Rabobank en su proyección para este segundo semestre.

En Nueva Zelanda, Fonterra revisó a la baja en un 5% el precio de la leche a principios de julio y manifestó incertidumbre por el posible impacto de El Niño que en Oceanía podría reducir notoriamente las lluvias y afectar la producción a medida que avanza la temporada.

Los tamberos neocelandeses reportan márgenes cada vez más presionados con un precio de equilibrio que aumentó 4% en el último mes en relación a los costos.

El renovado atractivo de las proteínas para los consumidores sigue impulsando la demanda de productos lácteos. Rabobank prevé que el aumento de los costos de producción, la contracción de los márgenes y la precaria situación de los precios de la leche sean factores clave a tener en cuenta.

Momento de producción récord en Uruguay. Foto: Juan Samuelle (archivo)

¿Se consolida el cambio de tendencia?

Con la llegada de la primavera, Bagnato espera una recuperación de las pasturas en la salida de un otoño-invierno que hasta ahora ha mantenido buenas condiciones de piso.

"Hay poco barro y el ganado llega en muy buen estado, con una alimentación basada en altos niveles de concentrados", comentó.

La mejora de las pasturas permitirá fortalecer los sistemas productivos y generar mayores reservas forrajeras a un costo menor que en otras campañas.

El año Niño, con la expectativa de mayores lluvias a lo habitual, estimula el aumento de área de siembra de maíz para la próxima zafra de verano, otra señal inicialmente favorable para los costos de alimentación del ganado en 2027.

Al mismo tiempo agrega una amenaza a la incertidumbre comercial, la llegada del barro a los tambos.

El objetivo principal de la industria es colocar esa fuerte producción de primavera al mejor valor posible.

Los valores a la baja en los remates de mayo a julio que llevaron a los compradores a una posición más cautelosa parecen empezar a cambiar de signo.

“Algo se vendió de la leche de primavera pero las expectativas es que estas subas reactiven la demanda”, indican desde Conaprole.

En un escenario de precios estabilizados, los importadores no pueden postergar indefinidamente sus decisiones de compra y se consolida la expectativa de que los valores hayan alcanzado un piso y se afirme la demanda.