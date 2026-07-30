"No vine antes porque están haciendo las cosas bien": directora del FMI destacó estabilidad de Uruguay y pidió más coraje ante contexto desafiante

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva , señaló que Uruguay tiene una estabilidad que lo coloca como los mejores de la región, pero agregó que para mantener esa condición necesita mayor crecimiento . Apoyó la política de desdolarizar la economía que impulsa el Banco Central (BCU) y le sugirió que no modifique la meta de inflación.

Acompañada por el presidente del BCU , Guillermo Tolosa , y ante un auditorio colmado, Georgieva quedó al frente del escenario y rompió el hielo con una frase: “Uruguay es un país maravilloso. No vine antes porque están haciendo las cosas tan bien y hay tantos países que no”.

En la mirada global habló de un escenario de incertidumbre y economías fragmentadas y también del clima y la demografía que se modifican de manera significativa y juegan un papel importante. “ El cambio climático es muy real y en algunos lugares del planeta ya presenta un riesgo existencial” , afirmó. Igualmente mencionó que esa situación abre posibilidades para nuevas transformaciones, como la transición hacia una energía limpia y sobre ese punto destacó a Uruguay por tener un 98% de energía renovable.

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Georgieva también expuso que el contexto de incertidumbre impone la búsqueda de alianzas económicas y asociaciones regionales. “Nuestro problema como sociedad es que la buena gente, la amistad, son silenciosas, mientras que el odio y el enojo son muy fuertes” , dijo. Desde su visión, para superar esa situación se debe aprender de los errores del pasado y mirar hacia adelante.

Para definir el momento actual indicó que se atraviesa por un período de viento de frente por la guerra en Medio Oriente, el aumento de los precios de la energía y la incertidumbre, y un viento de cola por la inversión en inteligencia artificial.

Sobre el primer aspecto señaló que si la situación en el estrecho de Ormuz no se estabiliza se corre el riesgo de ingresar en una recesión global.

La mirada sobre Uruguay

Georgieva definió a Uruguay como un país estable, con buenas instituciones y políticas de buen rumbo. “Esa estabilidad está basada en el consenso de la sociedad en un mundo en el que las confrontaciones y la polarización son mucho más prevalentes”, expresó.

Dedicó un capítulo a la inflación y allí mencionó que se trabajó duro para llegar a la meta establecida por las autoridades monetarias. “Bajar la inflación a 4,5% ha sido realmente impresionante”, resaltó la directora gerente del FMI. Y con ese resultado mencionó que el BCU debería tomarse un tiempo, quizás dos años, para marcarse nuevos objetivos. “Quédense donde están”, afirmó.

En otro momento volvió a resaltar la estabilidad y la resiliencia del país, pero también marcó que debe generar un mayor crecimiento. “No se puede poner la estabilidad en un refrigerador; no se puede comprar una casa solo a base de estabilidad. Realmente se necesita más crecimiento”, sostuvo.

Como ejemplos para dinamizar la economía enumeró la posibilidad de aprovechar la capacidad logística para hacer más competitivo al país y mejorar la eficiencia de los servicios públicos.

Refiriéndose al BCU expuso que debe seguir construyendo confianza y fortaleciendo la independencia institucional. También resaltó la intención de desdolarizar la economía ofreciendo alternativas e instrumentos en moneda nacional.

“¿Por qué es importante que Uruguay desdolarice? Porque en un mundo de muchos choques exógenos que no se pueden manejar, lo que sí se puede controlar son las políticas monetarias y eso es muy importante hoy”, resumió Georgieva.

En el cierre de su presentación dejó un mensaje: “protejan la estabilidad , pero agreguen un poco más de coraje para afrontar el nuevo mundo en el que estamos”.