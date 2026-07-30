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Orsi y la jefa del FMI se reunieron en Torre Ejecutiva: destacaron la estabilidad de Uruguay y su marco fiscal

En la reunión también estuvo el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el presidente del Banco Central del Uruguay, Guillermo Tolosa

30 de julio de 2026 19:04 hs
Kristalina Georgieva y Yamandú Orsi. Archivo

Kristalina Georgieva y Yamandú Orsi. Archivo

Foto: Presidencia de la República

El presidente Yamandú Orsi se reunió en la tarde de este jueves en Torre Ejecutiva con la jefa del Fondo Monetario Internacional (FMI), la búlgara Kristalina Georgieva, quien se encuentra de visita en Uruguay.

Durante el encuentro, según informó Presidencia en un comunicado, también estuvo presente el ministro de Economía, Gabriel Oddone, y el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Guillermo Tolosa.

En la reunión las autoridades, según la información institucional, destacaron la "estabilidad macroeconómica, fortaleza institucional y continuidad de las políticas públicas" de Uruguay, además de resaltar el "fortalecimiento del marco fiscal".

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"Las autoridades uruguayas expusieron las mejoras incorporadas a la regla fiscal, los objetivos establecidos para reducir el déficit y gestionar de manera sostenible la deuda pública, así como el papel del Consejo Fiscal Autónomo en el seguimiento y la evaluación de la política fiscal", agregó Presidencia.

Los representantes del gobierno uruguayo y la jefa del FMI también coincidieron en la "importancia de continuar impulsando reformas que permitan elevar el crecimiento potencial de Uruguay en el mediano plazo".

Fue en ese contexto que las autoridades uruguayas comentaron con Georgieva el proyecto de ley a estudio en el Parlamento sobre competitividad y reducción del costo de vida.

Este miércoles en rueda de prensa, Oddone se refirió a la visita de Georgieva y sostuvo que se daba en el marco de otras similares que tendrá Uruguay en distintos momentos de las próximas semanas.

Entre ellas, enumeró la llegada del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Mathias Cormann, y el presidente del Banco Mundial (BM), Ajay Banga.

"Quiere decir que los máximos organismos de financiamiento hemisférico están visitando Uruguay, en alguna medida, por el reconocimiento a las políticas que despliega en términos económicos y sociales", estimó Oddone.

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