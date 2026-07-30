Murió la exfutbolista y kinesióloga de Peñarol, Antonella Alcántara, cuya historia de inspiración había sido divulgada por la AUF

El fútbol uruguayo vuelve a estar de luto por el fallecimiento de Antonella Alcántara , exfutbolista y kinesióloga en el fútbol sala femenino de Peñarol , cuya historia de inspiración había sido dada a conocer por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), que lamentó su partida.

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“Lamentamos con profundo dolor el fallecimiento de Antonella Alcántara, kinesióloga de @FutbolSalaCAP y exfutbolista , quien hace poco nos inspiró a todos con su historia. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados en este difícil momento. QEPD”; señaló la AUF en sus redes este miércoles.

En su posteo compartieron un video de 2024, cuando tenía 34 años, en el que la exfutbolista contaba su historia y sus inicios en el fútbol femenino y en la formación de Peñarol.

Lamentamos con profundo dolor el fallecimiento de Antonella Alcántara, kinesióloga de @FutbolSalaCAP y exfutbolista, quien hace poco nos inspiró a todos con su historia. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos y allegados en este difícil momento. QEPD https://t.co/M1D8GdhtNT

Además, en su testimonio contó que en 2019 detectó un bulto en su mama izquierda y que luego comenzó un tratamiento que la llevó a tener que dejar el fútbol y comenzar un curso para seguir vinculada al deporte.

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Antonella Alcántara, kinesióloga de @FutbolSalaCAP y ex futbolista cuenta su historia en AUFtv. pic.twitter.com/kanhP2FjtB — AUF Femenino (@AUFfemenino) October 19, 2024

Desde el Fútbol Sala de Peñarol también lamentaron su fallecimiento.

“Peñarol Futbol Sala lamenta profundamente el fallecimiento de Antonella Alcántara, kinesióloga que integró la sanidad del plantel de mayores femenino de Peñarol”, señalaron.

El recuerdo del Fútbol Sala de Peñarol para Antonella Alcántara

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus amigos y los abrazamos en este tan difícil momento”, agregaron.

El Fútbol Femenino de Peñarol también la recordó y destacó que integró el cuerpo médico de su disciplina.