Peñarol hizo su primer movimiento de acercamiento a la AUF a cuatro meses de celebrar elecciones en el club

Con una nutrida presencia dirigencial y tras cambiar el horario de la reunión del consejo directivo, Peñarol se hizo presente el martes en el lanzamiento de lo que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) denominó La Nueva Era Celeste.

El evento se llevó a cabo en el piso 2 del Radisson Montevideo Victoria Plaza Hotel con una masiva presencia de dirigentes deportivos.

En el mismo, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, realizó el lanzamiento de la Copa AUF Uruguay 2026 y también todos los activos que se vendieron en el lote en la negociación de los derechos audiovisuales del fútbol uruguayo.

El lote 6 había sido inicialmente adjudicado a Telecom/GMC/Conosur, que ofertó US$ 2.200.000 por año , lo que equivale a un total de US$ 8.800.000 en los cuatro años de contrato.

El consejo directivo de Peñarol aprobó por unanimidad el balance a noviembre de 2025 que dio un superávit de US$ 1.200.000

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Sin embargo, el último día para firmar el contrato, el consorcio adjudicatario envió una nota a la AUF en la que expresó su intención de firmar los acuerdos pero argumento que no lo podía hacer en las circunstancias que rodeaban a este proceso en el que entendían que no existían garantías para ejecutar el contrato a raíz de que la Comisión de Defensa de la Competencia detectó riesgos de prácticas anticompetitivas y le ordenó importantes limitaciones a la AUF.

Telecom/GMC/Conosur quedó así afuera de las condiciones formales del llamado a licitación y la AUF siguió adelante con el procedimiento establecido y adjudicó esos derechos al consorcio Torneos/Directv, la segunda mejor oferta por el lote.

El mismo abarca a la Copa AUF Uruguay, Divisional C, fútbol femenino, fútbol playa, fútbol sala, juveniles A y B y Copa Nacional de Clubes y Campeonato de selecciones de OFI.

DSports también aprovechó la oportunidad para presentar su nueva señal, DSports Plus, a través de la cual montará el Canal Olímpico con la producción de Clic, para darle visibilidad y espacio a los deportes olímpicos.

Por estuvo presente el presidente del Comité Olímpico Uruguayo, Fernando Ucha, y el expresidente de ese ente y también de la AUF, Julio César Maglione.

El presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, iba a estar presente pero no pudo volar a Montevideo por el mal estado del tiempo en Asunción.

A cuatro meses de las elecciones, la dirigencia de Peñarol que encabeza Ignacio Ruglio, decidió hacer un alto en la estrategia de confrontación y batalla que sostiene con la AUF desde hace años.

Ruglio se hizo presente y tuvo un intercambio muy ameno con el integrante del consejo ejecutivo de la AUF, Eduardo Ache, expresidente de Nacional.

Ignacio Ruglio y Eduardo Ache Foto: Gastón Britos/Focouy

"Cuando Domínguez hizo una celebración me putearon todo porque no fui y ahora me van a recontra putear por ir al evento de la AUF", había declarado Ruglio a un medio radial en la mañana del martes.

También estuvo presente Juan Pedro Damiani, quien será candidato a las elecciones que Peñarol celebrará a fin de año.

Damiani siempre ha sido crítico con la postura de Peñarol de abandonar la AUF y no dar lucha por los cambios desde adentro.

El expresidente de Peñarol tuvo un intercambio con Alonso.

También estuvo presente Evaristo González, líder de la oposición de Peñarol. En diciembre de 2025, Evaristo dijo en nota con Referí: "En todo este período que lleva años, Peñarol no ha hecho otra cosa que perder en la AUF por necedad". Es otro gran crítico de la política de conducción de Ruglio ante la AUF.

Gastón Tealdi y Evaristo González Foto: Gastón Britos/Focouy

Tras votar por unanimidad el balance que presentó Ruglio, varios dirigentes también dijeron presente en la sala de eventos del hotel.

Marcelo Solomita, Guillermo Varela, Edgardo Novick y Rodofo Catino también marcaron presencia, al igual que el delegado Julio Trostchansky.

De esta forma, Peñarol empieza a tender puentes para recomponer una relación que con la AUF se quebró bajo el mandato de Ruglio.