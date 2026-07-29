Placar, la revista deportiva más importante de Brasil, realizó un extenso informe para explicar "la crisis de Uruguay" y "el declive de Nacional y Peñarol"

La revista deportiva más importante de Brasil, Placar, emitió un informe sobre el fútbol uruguayo luego de lo que fue la eliminación de Nacional a manos de Tigre este martes en los playoffs de la Copa Sudamericana, y también se explica lo que sucede con Uruguay.

Los tricolores quedaron por el camino pese a vencer de visitantes 2-1, luego de haber perdido como locales en el Gran Parque Central la semana pasada por 3-0.

"La eliminación de Nacional a manos de Tigre en los playoffs de la Copa Sudamericana puso fin a la participación de los dos equipos más importantes de Uruguay en competiciones continentales en 2026. Los bolsos se unen ahora a Peñarol en la decepción, tras finalizar la fase de grupos de la Libertadores en último lugar de su llave", comienza explicando.

Y añade: "Este es otro duro golpe para 'Los Grandes', que durante décadas hicieron que hablar de fútbol uruguayo en el ámbito internacional fuera sinónimo de hablar de Nacional y Peñarol. Juntos, los dos clubes ganaron ocho Copas Libertadores y seis Copas Intercontinentales, dominaron el fútbol del país y transformaron Montevideo en una de las capitales del deporte.

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"Cuando los gigantes dejaron de ser protagonistas"

La revista Placar de Brasil, continúa sobre la crisis de Nacional y Peñarol.

"Si bien es prematuro afirmar que el fútbol uruguayo está en declive definitivo, la temporada 2026 pone en tela de juicio la situación de los dos clubes más tradicionales del país. ¿Acaso Nacional y Peñarol han perdido su capacidad competitiva? Peñarol, por su parte, logró realizar dos campañas impresionantes durante este período. En 2011, alcanzó la final de la Libertadores, donde fue derrotado por el Santos de Neymar", indica.

Guzmán Rodríguez de Peñarol y Leo Pereira de Flamengo Foto: AFP

Y añade: "Trece años después, en 2024, volvió a sorprender al continente eliminando a Flamengo en cuartos de final y llegando a semifinales, donde cayó ante Botafogo. Peñarol, cinco veces campeón de América, ganó su última edición de la Libertadores en 1987 (las otras fueron en 1960, 1961, 1966 y 1982)".

"Nacional, sin embargo, atraviesa una situación aún más difícil. Su última semifinal de la Libertadores fue en 2009. Desde entonces, su mejor campaña se produjo en 2022, cuando alcanzó los cuartos de final antes de ser eliminado por el Athlético Paranaense. Nacional es tricampeón de la Libertadores. Los títulos fueron ganados en 1971, 1980 y 1988. Así, entre 1960 y 1988, 'Los Grandes' disputaron juntos 15 finales de la Libertadores y ganaron ocho títulos. Durante casi tres décadas, era raro que una edición de la competición terminara sin al menos un equipo uruguayo entre los protagonistas. Hoy en día, campañas como la semifinal de Peñarol en 2024 se consideran excepciones".

"La selección nacional uruguaya también perdió fuerza"

El plantel completo de Uruguay posa antes del partido por el tercer puesto del Mundial de Sudáfrica 2010 EFE

Placar dice: "Sin embargo, incluso con 38 años sin que un club alcanzara la gloria en la Copa Libertadores, el desempeño de la celeste impidió que la pérdida de fuerza de los clubes se viera como un problema para el fútbol uruguayo. A pesar de que el último título Mundial fue en 1950, la selección nacional se mantuvo competitiva. Uruguay terminó cuarto en el Mundial de 2010, llegó a cuartos de final en 2018, ganó la Copa América 2011 y fue semifinalista en la Copa América 2024".

"El panorama ha cambiado recientemente. La celeste cayó en la fase de grupos de los Mundiales de 2022 y 2026; en este último, sin ganar un solo partido. Por primera vez en muchos años, clubes y selección nacional terminaron el mismo ciclo internacional rodeados de dudas", sostiene.

La charla de Fabricio Díaz con la selección de Uruguay sub 20 que ganó el Mundial en Argentina en 2023 AUF

Y se pregunta qué sucedió con la generación campeona del mundo con Uruguay en la sub 20.

"En 2023, Uruguay ganó el Mundial sub 20 por primera vez, derrotando a Italia en la final. La campaña podría haber marcado el inicio de una nueva generación para la selección nacional", explica.

Y prosigue: "Aun así, el equipo campeón tuvo poca participación de los dos grandes clubes (...) Entre los nombres más destacados del equipo campeón, solo Randall Rodríguez y Damián García pertenecían a Peñarol. Nacional tuvo aún menos protagonismo, siendo Rodrigo Chagas, quien cobró trascendencia durante el torneo, el nombre más destacado entre los convocados".

Axel Frugone y Franco González Foto: Enzo Santos/Focouy

"De los 21 campeones, solo cinco juegan en el país, dos de ellos en 'Los Grandes'. Franco González, el número 10 del equipo campeón, es jugador reserva en Peñarol, y Juan Cruz de Los Santos, titular en la selección uruguaya sub-20 en 2023, no es una elección unánime en Nacional", finaliza.