Estados Unidos mantiene "diálogo abierto" desde hace meses con Uruguay para enviar deportados del gobierno de Trump

El gobierno de Donald Trump y el de Yamandú Orsi mantienen un "diálogo abierto" desde hace meses para evaluar la posibilidad de que Uruguay reciba a deportados de la política antimigratoria que lleva adelante Estados Unidos.

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La información fue publicada en primera instancia por The New York Times y confirmada por El Observador con fuentes de Cancillería.

Desde el ministerio uruguayo, sin embargo, señalaron que el diálogo que mantiene Estados Unidos por este tema también se ha dado con muchos otros países.

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Según la información publicada por el medio estadounidense, los planes de la administración Trump refieren específicamente al envío de deportados cubanos a Uruguay , donde la diáspora es lo suficientemente grande como para que se den, en algunos casos, reunificaciones familiares.

Desde Cancillería, en tanto, se limitaron a señalar que, por el momento, el diálogo no refiere únicamente a los ciudadanos cubanos.

Durante su segunda administración, Trump ha llevado adelante una fuerte política antimigratoria para combatir la inmigración ilegal.

El número de personas expulsadas y la lista de países que han aceptado recibirlas, así como el contenido preciso de los acuerdos suscritos con Washington, no se han hecho públicos.

Según senadores demócratas estadounidenses, nueve de los 25 Estados que han firmado acuerdos para acoger personas expulsadas de Estados Unidos están en África.

Según el recuento de las oenegés, el 40% de los acuerdos confirmados o presuntamente firmados se hicieron con países africanos (14 de 34).