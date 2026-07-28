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Murió una persona en un accidente ferroviario en la localidad de 18 de Mayo: una mujer intentó cruzar la vía cuando venía el tren

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) aseguró que "todos los sistema de protección y seguridad funcionaban correctamente al momento del suceso"

28 de julio de 2026 19:38 hs
20240815 Vias del tren. Paso Molino. Recorrida por puntos donde faltan obras del Ferrocarri Central, tren de UPM. IG (2)_1.jpg
Foto: Inés Guimaraens

En la tarde de este martes, cerca de las 15 horas, se registró un accidente ferroviario fatal en la localidad de 18 de Mayo, en el departamento de Canelones. Según la información proporcionada en un comunicado de prensa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el incidente ocurrió cuando una persona intentó cruzar la vía por delante de una unidad de transporte ferroviario en movimiento.

Desde el ministerio aseguraron que "todos los sistema de protección y seguridad funcionaban correctamente al momento del suceso". Asimismo, afirmaron que los equipos de seguridad y las autoridades competentes se encuentran en el lugar realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer los detalles del hecho.

Recomendaciones al cruzar vías

La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), a través de su Programa de Sensibilización en Seguridad Vial Ferroviaria, enlista recomendaciones y precauciones a tener en cuenta al cruzar vías férreas como peatones, ciclistas o conductores.

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  • Cruzar las vías férreas únicamente por pasos a nivel habilitados y respetar siempre la señalización, las barreras y las advertencias sonoras y luminosas. El ferrocarril tiene prioridad de paso, por lo que nunca debe intentarse ganarle el cruce ni esquivar una barrera baja.
  • Un tren de carga puede necesitar hasta mil metros para detenerse por completo, incluso si el maquinista detecta un obstáculo sobre la vía. Por ese motivo, es importante mirar hacia ambos lados antes de cruzar, no detenerse sobre los rieles y evitar maniobras como adelantamientos o giros mientras se atraviesa un paso a nivel.
  • En caso de que un vehículo quede detenido sobre la vía, la Unasev recomienda abandonar el automóvil de inmediato, alejarse a una zona segura y llamar al 911 para activar el protocolo de emergencia.
  • A quienes viven o circulan cerca de las vías: planificar sus desplazamientos con tiempo suficiente y utilizar únicamente los cruces habilitados para reducir el riesgo de siniestros.

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