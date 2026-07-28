En la tarde de este martes, cerca de las 15 horas, se registró un accidente ferroviario fatal en la localidad de 18 de Mayo, en el departamento de Canelones. Según la información proporcionada en un comunicado de prensa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el incidente ocurrió cuando una persona intentó cruzar la vía por delante de una unidad de transporte ferroviario en movimiento.
Murió una persona en un accidente ferroviario en la localidad de 18 de Mayo: una mujer intentó cruzar la vía cuando venía el tren
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) aseguró que "todos los sistema de protección y seguridad funcionaban correctamente al momento del suceso"