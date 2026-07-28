Murió una persona en un accidente ferroviario en la localidad de 18 de Mayo: una mujer intentó cruzar la vía cuando venía el tren

En la tarde de este martes, cerca de las 15 horas, se registró un accidente ferroviario fatal en la localidad de 18 de Mayo, en el departamento de Canelones. Según la información proporcionada en un comunicado de prensa del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), el incidente ocurrió cuando una persona intentó cruzar la vía por delante de una unidad de transporte ferroviario en movimiento.

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Desde el ministerio aseguraron que "todos los sistema de protección y seguridad funcionaban correctamente al momento del suceso". Asimismo, afirmaron que los equipos de seguridad y las autoridades competentes se encuentran en el lugar realizando las investigaciones pertinentes para esclarecer los detalles del hecho.

Recomendaciones al cruzar vías La Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), a través de su Programa de Sensibilización en Seguridad Vial Ferroviaria, enlista recomendaciones y precauciones a tener en cuenta al cruzar vías férreas como peatones, ciclistas o conductores.