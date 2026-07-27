Uruguay sondea inversores para volver al mercado de deuda internacional

Uruguay mandató a las instituciones financieras Citigroup, Goldman Sachs e Itaú para realizar una serie de llamadas con inversores que comenzarán este lunes 27 de julio, según informó la agencia Bloomberg. La coordinación de esos encuentros está a cargo de Citigroup.

De acuerdo con la agencia, una vez finalizadas las reuniones con los inversores, el gobierno podría avanzar en una reapertura de bonos soberanos globales registrados ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), denominados tanto en pesos uruguayos como en dólares. No obstante, cualquier operación quedará sujeta a las condiciones del mercado.

Bloomberg agregó que una eventual colocación también podría incluir un ejercicio de manejo de pasivos sobre bonos globales en dólares y pesos actualmente en circulación emitidos por Uruguay. La operación abarcaría además notas del Tesoro domésticas y letras de regulación monetaria del Banco Central.

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Actualmente, Uruguay mantiene una calificación crediticia de Baa1 con perspectiva estable por parte de Moody's, BBB+ con perspectiva estable de S&P y BBB con perspectiva estable de Fitch.

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, señaló días atrás a El Observador que la colocación no se concretó durante el primer semestre —período en el que habitualmente se realizan este tipo de operaciones— porque el gobierno optó por esperar tras el fuerte "ruido" generado en mayo en torno al diálogo social y el rol de las AFAP.

Financiamiento del gobierno en 2026

Las necesidades totales de financiamiento del Gobierno Central para el año en curso se proyectan en US$ 6.889 millones, de los cuales US$ 2.492 millones corresponden al pago neto de intereses y US$ 2.906 millones a pagos de amortización de capital y cancelaciones anticipadas derivadas de operaciones de manejo de pasivos.

Las fuentes de financiamiento son principalmente las emisiones de títulos soberanos en los mercados local e internacional, además de los desembolsos de préstamos de organismos multilaterales de crédito.

La emisión bruta total de títulos públicos en 2026, tanto en los mercados internacionales como en el doméstico, se estima en aproximadamente US$ 5.988 millones.

En los primeros seis meses del año, el Gobierno emitió títulos en el mercado por el equivalente a US$ 1.943 millones, exclusivamente en el mercado doméstico.

Adicionalmente, el financiamiento de 2026 se complementará con préstamos de organismos multilaterales de crédito, que se estima alcanzarán los US$ 613 millones.

La última operación en los mercados internacionales se remonta a octubre pasado cuando el país colocó bonos por US$ 1.750 millones.