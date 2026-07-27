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Diego Aguirre piensa en hacer debutar como titular en Peñarol a uno de los refuerzos el sábado ante Cerro Largo para ir por la final del Torneo Intermedio

El entrenador de los carboneros pretende darle minutos en un partido crucial

27 de julio de 2026 12:29 hs
Matías Arezo en el festejo

Matías Arezo en el festejo

Foto: Gastón Britos/Focouy

Peñarol se apronta para volver a los entrenamientos en la tarde de este lunes para seguir con la preparación de lo que será su último encuentro por su grupo del Torneo Intermedio, el próximo sábado a la hora 18.30 en el Estadio Campeón del Siglo ante Cerro Largo, en el que se jugarán ambos el pasaje a la final.

Los carboneros vienen de tener libre el fin de semana en lo que respecta a competencia, luego de lo que fue el triunfo por goleada ante Boston River por 3-0, y tras el paro que decretó la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales por la agresión que sufrió el futbolista Jean Martínez de Rentistas tras el clásico ante Cerrito por la Segunda división profesional, de parte de un policía.

Al levantarse el mismo entre semana, entre viernes y domingo se jugaron los cuatro partidos que quedaban de la sexta fecha y Peñarol jugó una práctica en la Ciudad Deportiva Néstor Goncalves en la que Matías Arezo convirtió tres goles.

La idea de Diego Aguirre es que debute Thiago Espinosa

El técnico de Peñarol, Diego Aguirre, tiene la intención de hacer debutar a uno de los recientes refuerzos del club en este importante encuentro ante Cerro Largo.

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Según informó una fuente del club a Referí, es muy probable que Thiago Espinosa, el futbolista que creció en la institución mirasol, pasó por Racing y llegó a América de México, pueda jugar por primera vez con la camiseta del equipo de Primera aurinegro.

Thiago Espinosa

Thiago Espinosa

En ese contexto, Espinosa jugará en el lugar de Lucas Hernández en el lateral izquierdo, teniendo en cuenta además que el capitán Maximiliano Olivera continúa recuperándose de un desgarro.

Por otra parte, la misma fuente informó que es muy factible que por primera vez luego de su intervención quirúrgica en su hombro derecho, Nahuel Herrera esté pronto para ocupar, en principio, un lugar en el banco de suplentes, luego de cuatro meses sin poder jugar.

Para Peñarol no solo es importante acceder a la final -a la que puede clasificar incluso empatando-, sino sumar tres puntos pensando en mantener o agrandar la diferencia en la punta de la Tabla Anual.

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