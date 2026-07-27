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Rechazo de los productores del Mercosur a los nuevos aranceles de Trump: "Acusaciones infundadas"

La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur, reunida en Argentina, expresó su rechazo ante la decisión de Estados Unidos de imponer nuevos aranceles

27 de julio de 2026 12:53 hs
Mercosur: gremiales de productores rechazan la última decisión de la administración Trump sobre aranceles.

Mercosur: gremiales de productores rechazan la última decisión de la administración Trump sobre aranceles.

ERIC LEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM), reunida en Argentina, decidió expresar su rechazo ante la decisión del gobierno de los Estados Unidos de imponer nuevos aranceles a un amplio conjunto de socios comerciales, entre ellos los países del bloque del sur de América.

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la aplicación de restricciones comerciales de carácter general, impuestas en forma unilateral, genera incertidumbre, afecta la previsibilidad de los mercados internacionales y atenta contra el desarrollo del comercio y las inversiones la aplicación de restricciones comerciales de carácter general, impuestas en forma unilateral, genera incertidumbre, afecta la previsibilidad de los mercados internacionales y atenta contra el desarrollo del comercio y las inversiones

Se trata, se establece en el documento, de "medidas proteccionistas" que "no distinguen el desempeño de los distintos países y sistemas productivos, afectan negativamente las cadenas globales de suministro, y perjudican tanto a productores como a consumidores".

La FARM decidió exhortar a "la Administración de Estados Unidos de Norteamérica a privilegiar el diálogo, la cooperación y los mecanismos institucionales previstos en el sistema multilateral de comercio para abordar las diferencias, evitando medidas discrecionales y discriminatorias, que puedan derivar en mayores incertidumbres para el sector productivo".

El comunicado concluye exponiendo que la FARM "continuará trabajando en defensa de los productores rurales y exige un comercio internacional abierto, justo y basado en normas, convencida que la integración económica y el libre intercambio constituyen herramientas fundamentales para la seguridad alimentaria global".

El comunicado de la FARM

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