Rechazo de los productores del Mercosur a los nuevos aranceles de Trump: "Acusaciones infundadas"

La Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) , reunida en Argentina, decidió expresar su rechazo ante la decisión del gobierno de los Estados Unidos de imponer nuevos aranceles a un amplio conjunto de socios comerciales , entre ellos los países del bloque del sur de América.

La FARM, con representación en su comando directivo de dos gremiales de productores de Uruguay -la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la Federación Rural (FR)-, emitió una nueva declaración, en este caso tras la reunión de sus autoridades durante la edición N° 138 de la Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional - Capacitación y Negocios - La Rural , en el predio de Palermo, en Buenos Aires.

Esta entidad de productores "no acepta acusaciones infundadas porque el sector agropecuario del Mercosur ha demostrado durante décadas su compromiso con una producción eficiente, sostenible y competitiva, respetando los tratados internacionales (OIT) que prohíben el trabajo forzoso , abasteciendo de alimentos de calidad a consumidores de todo el mundo", se indicó.

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la aplicación de restricciones comerciales de carácter general, impuestas en forma unilateral, genera incertidumbre, afecta la previsibilidad de los mercados internacionales y atenta contra el desarrollo del comercio y las inversiones la aplicación de restricciones comerciales de carácter general, impuestas en forma unilateral, genera incertidumbre, afecta la previsibilidad de los mercados internacionales y atenta contra el desarrollo del comercio y las inversiones

Se trata, se establece en el documento, de "medidas proteccionistas" que "no distinguen el desempeño de los distintos países y sistemas productivos, afectan negativamente las cadenas globales de suministro, y perjudican tanto a productores como a consumidores".

La FARM decidió exhortar a "la Administración de Estados Unidos de Norteamérica a privilegiar el diálogo, la cooperación y los mecanismos institucionales previstos en el sistema multilateral de comercio para abordar las diferencias, evitando medidas discrecionales y discriminatorias, que puedan derivar en mayores incertidumbres para el sector productivo".

El comunicado concluye exponiendo que la FARM "continuará trabajando en defensa de los productores rurales y exige un comercio internacional abierto, justo y basado en normas, convencida que la integración económica y el libre intercambio constituyen herramientas fundamentales para la seguridad alimentaria global".

El comunicado de la FARM