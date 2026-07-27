Videos: así fue la intensa granizada que sorprendió a Tomás Gomensoro en plena alerta de Inumet

Esta mañana Inumet emitió una alerta amarilla por "tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes" para el norte del país ; en especial, los departamentos de Artigas, Rivera, Salto y Tacuarembó .

Usuarios compartieron videos en redes sociales de cómo había afectado la tormenta en las primeras horas de la mañana en la localidad de Tomás Gomensoro , en Artigas. En ellos, se puede observar la caída de granizo intenso y lluvia. Un usuario en particular describió la caída como "brutal" y, otro, como "abundante".

La alerta que decretó Inumet este lunes se enmarca en una imagen aún más grande de tormentas, lluvias y vientos que azotan la región desde hace semanas. Según proyecciones del instituto meteorológico brasileño Metsul , el fenómeno de El Niño 2026-2027 podría convertirse en el más intenso registrado en, al menos, 150 años.

La anomalía de temperatura en la región es el principal indicador para medir la intensidad de El Niño. En este caso, las estimaciones dicen que podría llegar a 3,6 °C . De ser así, el episodio superaría por unos 0,8 °C al récord alcanzado durante el histórico El Niño de 2015-2016 , considerado, hasta ahora, el más intenso de la era moderna según el Índice Oceánico Niño (ONI).

Semanas atrás, el meteorólogo uruguayo Mario Bidegain había afirmado también que la llegada de lluvias y temperaturas más cálidas serían "los primeros coletazos" de este fenómeno en el país. Además, Bidegain advirtió que los efectos de El Niño no serán pasajeros y acompañará al país "prácticamente todo el segundo semestre de 2026 y gran parte del primer semestre de 2027”.

El fin de semana pasado, la región de Salto se vio particularmente afectada por tormentas fuertes: más de 250 hogares fueron afectados por el temporal. El presidente de la República Yamandú Orsi visitó las zonas afectadas y se reunió con autoridades locales. A su vez, el gobierno decretó estado de emergencia granjera, una medida que busca aliviar a productores afectados por el temporal.