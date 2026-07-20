Orsi recorrió las zonas afectadas por el temporal en Salto: "Es un milagro cómo no fue peor en el tema vidas"

El presidente Yamandú Orsi recorrió este lunes las zonas más afectadas por el temporal que azotó a Salto durante el fin de semana y afirmó que, pese a la magnitud de los daños, " evidentemente es un milagro cómo no fue peor en el tema vidas ".

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El mandatario visitó el departamento, uno de los más castigados por el fenómeno meteorológico, acompañado por el intendente Carlos Albisu , con quien recorrió los lugares donde se registraron los principales destrozos.

El temporal dejó una víctima fatal: una mujer que circulaba en moto murió tras ser impactada por chapas desprendidas por el viento .

Orsi lamentó la muerte de la mujer en Salto tras un accidente ocasionado por el temporal en el norte

Yamandú Orsi visita Salto para recorrer las zonas afectadas por el temporal y reunirse con autoridades

Durante la recorrida, Orsi destacó el trabajo conjunto entre el gobierno nacional y la Intendencia de Salto para atender la emergencia. " Ha habido colaboración entre la intendencia, el gobierno nacional y la UTE. Ahora vamos a tener una reunión", señaló en rueda de prensa, consignada por Telemundo (Canal 12).

AHORA: "Es un milagro cómo no fue peor en el tema vidas", dijo Orsi durante recorrida por zonas de Salto afectadas por el temporal



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Además, adelantó que este lunes el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca analizará la situación del sector productivo para definir eventuales medidas de apoyo.

"Hoy se reúne el Ministerio de Ganadería por el tema de la granja para ver si decreta o se dispone de la emergencia", sostuvo.

La delegación que acompaña al presidente está integrada por el subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Matías Carámbula, y el subsecretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Christian Di Candia.

Tras la recorrida, Orsi tiene previsto participar en una reunión del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales (Cecoed) de Salto, donde las autoridades continuarán evaluando los daños ocasionados por el temporal y las medidas de respuesta para las personas y sectores afectados.