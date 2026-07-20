5 de Oro: mirá los resultados del sorteo de este lunes 20 de julio

Este lunes 20 de julio se celebró una nueva edición del 5 de Oro con pozos acumulados que ascienden a los 24.700.000 pesos.
Para esta edición, que se postergó un día por el feriado no laborable del pasado 18 de julio, el Pozo de Oro ascendía a 14.800.000 pesos y quedó vacante. Tampoco tuvo aciertos el Pozo de Plata.
El Pozo Revancha ascendía a 9.900.000 y también quedó vacante.
Los sorteos se ralizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00, salvo ocasiones particulares como la de este lunes, por el feriado anterior.
El sorteo que se realizará el próximo jueves tiene pozos acumulados que ascienden a 36.700.000 pesos, dado que todos quedaron vacantes este lunes.
Resultados del Pozo de Oro
- 38
- 8
- 42
- 35
- 37
- Bolilla extra: 30
Resultados del Pozo Revancha
Repasá el sorteo
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.