Video: agredieron a un chofer de Copsa tras una discusión en Montevideo y el sindicato se declaró en "alerta permanente"

Un chofer de Copsa fue agredido el pasado viernes por la noche luego de no detener el ómnibus para levantar a un pasajero en una parada ubicada en la zona de 8 de Octubre y Larravide , en Montevideo. El episodio quedó registrado en un video grabado por una persona que presenció la secuencia.

Según muestran las imágenes, el incidente comenzó sobre las 20:00 , cuando una mujer que acompañaba al hombre increpó al conductor y comenzó a forcejear con la puerta del vehículo mientras lo insultaba.

Poco después, el hombre logró ingresar al ómnibus tras romper una de las ventanas y se produjo un forcejeo con el chofer.

Más del 90% de los servicios de UTE afectados por el temporal fueron repuestos en el fin de semana

Imputaron a un hombre de 37 años por un homicidio ocurrido el sábado en Cordón: la mujer que lo acompañaba fue liberada

Mientras tanto, desde el exterior la mujer continuó alentando la agresión. En el video se la escucha gritar: "¡Pegale!" y luego "¡Pegale, Nahuel, pegale! ¡Encajale un piñe en la boca!" .

Las imágenes también muestran a otro joven que intentó ingresar al ómnibus por una de las ventanas mientras continuaban los insultos al conductor.

Minutos después llegó un móvil policial al lugar y los efectivos detuvieron al hombre que se encontraba dentro del vehículo.

View this post on Instagram

El sindicato de Copsa en "alerta permanente"

Tras el episodio, la Asociación de Trabajadores de Copsa (ATCopsa) emitió un comunicado en el que expresó su "más enfático repudio" a la agresión sufrida por el conductor durante su jornada laboral.

El sindicato manifestó además su "absoluta solidaridad y respaldo" con el trabajador y su familia, y reclamó que la Justicia actúe con firmeza frente a este tipo de hechos violentos "contra los trabajadores".

"ATCopsa" también informó que se declaró en "alerta permanente", sin descartar la adopción de medidas en función de la resolución de este caso y de otros episodios de violencia que, según afirmó, enfrentan los trabajadores del transporte de forma cotidiana.

El conductor agredido fue controlado por médico forense, que constató lesiones, pero se encuentra en buen estado de salud, según dijo a El Observador el presidente del sindicato, Marcelo Pérez. Además, indicó que los agresores están detenidos y a disposición de Fiscalía.