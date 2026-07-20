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El Observador / Mundial 2026 / ARGENTINA

El puñetazo de Roberto Ayala, asistente de Lionel Scaloni, a Dani Olmo, tras el triunfo de España ante Argentina en la final del Mundial 2026

La selección argentina quedó expuesta a sanciones a sus futbolistas y asistentes, como también por la bandera sobre las Malvinas

20 de julio de 2026 7:54 hs

La agresión de Roberto Fabián Ayala, asistente de Scaloni, a Dani Olmo

Roberto Ayala, el exfutbolista y asistente técnico de Lionel Scaloni en la selección argentina, tuvo una violenta reacción con el futbolista de España Dani Olmo, luego de que se concretara el triunfo de la roja en la final del Mundial 2026 este domingo.

Tras el pitido final y el triunfo 1-0 de los españoles, se desataron los festejos en el campo de juego, con corridas desde el banco ganador a la cancha.

Y además, en medio de ese borbollón y mientras algunos intentaban separar, Ayala tuvo una agresión a Dani Olmo, el volante de FC Barcelona.

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En un video que se viralizó se ve como “el Ratón” le da un golpe de puño al futbolista.

La agresión de Roberto Fabián Ayala, asistente de Scaloni, a Dani Olmo

La agresión de Roberto Fabián Ayala, asistente de Scaloni, a Dani Olmo

Tras la derrota, la selección argentina quedó expuesta a sanciones a sus futbolistas y asistentes, como también por la bandera sobre las Malvinas que exhibieron tras el triunfo ante Inglaterra en semifinales.

La agresión de Roberto Fabián Ayala, asistente de Scaloni, a Dani Olmo

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