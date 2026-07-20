El puñetazo de Roberto Ayala, asistente de Lionel Scaloni, a Dani Olmo, tras el triunfo de España ante Argentina en la final del Mundial 2026

Roberto Ayala , el exfutbolista y asistente técnico de Lionel Scaloni en la selección argentina , tuvo una violenta reacción con el futbolista de España Dani Olmo, luego de que se concretara el triunfo de la roja en la final del Mundial 2026 este domingo.

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Tras el pitido final y el triunfo 1-0 de los españoles, se desataron los festejos en el campo de juego, con corridas desde el banco ganador a la cancha.

Como se pudo ver, hubo un fuerte cruce entre el volante argentino Leandro Paredes con un jugador de España .

Y además, en medio de ese borbollón y mientras algunos intentaban separar, Ayala tuvo una agresión a Dani Olmo, el volante de FC Barcelona.

La violenta agresión de Leandro Paredes tras el triunfo de España en la final del Mundial 2026 y la impactante estadística a la que llegó Argentina

Lo que dijo Chiqui Tapia luego de la derrota de Argentina contra España en la final del Mundial 2026

En un video que se viralizó se ve como “el Ratón” le da un golpe de puño al futbolista.

La agresión de Roberto Fabián Ayala, asistente de Scaloni, a Dani Olmo

Tras la derrota, la selección argentina quedó expuesta a sanciones a sus futbolistas y asistentes, como también por la bandera sobre las Malvinas que exhibieron tras el triunfo ante Inglaterra en semifinales.