"Algunos cuentan las que no les corresponden": lo que dijo Pollo Vignolo sobre las estrellas de Argentina en lo que pareció ser un mensaje para Uruguay; mirá el video

El relator argentino Sebastián “Pollo” Vignolo hizo un comentario sobre las estrellas de los escudos de las selecciones luego de la derrota de Argentina ante España en la final del Mundial 2026 disputada este domingo en Estados Unidos.

En su comentario post partido, el relator de ESPN valoró lo hecho por la selección argentina de Lionel Scaloni.

Y en un momento, expresó: “En este mundo de contar estrellas de manera permanente, donde algunos cuentan las que no les corresponden, el partido contra Inglaterra es una estrella. Y todos ustedes lo saben”.

Su comentario pareció ser un mensaje a la selección uruguaya y sus cuatro estrellas en el escudo, lo que desde antes del Mundial 2026 ha sido cuestionado por hinchas argentinos.

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Hinchas uruguayos cuestionaron las declaraciones de Vignolo y marcaron una contradicción en su mensaje al considerar como una estrella el triunfo ante Inglaterra por la semifinal.

Segundos después del final del partido la palabra de @PolloVignolo Consejo: no le hagas caso a Ruggeri y seguí con el Sicólogo… 4 estrellas @AUFOficial y 3 @afa.. La única final, 1930 entre ambas selecciones la ganó Uruguay.. te entiendo.. pic.twitter.com/qWPpUdO8p2 — Daniel Bianchi (@Daniel_Bianchi_) July 19, 2026

Uruguay tiene en su escudo las estrellas de los títulos olímpicos de 1924 y 1928, organizados por FIFA previos a que comiencen a desarrollar sus mundiales, más las dos de las Copas del Mundo de 1930 y 1950.

Argentina cuenta con tres estrellas de sus títulos mundiales en Argentina 1978, México 1986 y Catar 2022.

Lo que dijo Sebastián Vignolo: