FIFA abrió un expediente a Argentina por el violento escándalo tras la final del Mundial 2026: mirá que sanción recibieron los uruguayos en Catar 2022

La final del Mundial 2026 terminó en un escándalo de importantes dimensiones luego de que varios jugadores de la selección argentina agredieron a futbolistas de España apenas finalizado el encuentro. Por esa razón, FIFA instruyó un expediente disciplinario a los albicelestes.

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Argentina no pudo llevar el partido al plano físico por la gran capacidad de España para disponer de la pelota.

Enzo Fernández fue expulsado en el segundo minuto de adición del tiempo reglamentario por una dura entrada contra Pau Cubarsí , jugador que en fase de grupos había recibido también una violenta entrada de Agustín Canobbio .

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Durante el partido, Leandro Paredes protagonizó un momento caliente al cometer una dura falta sobre Rodri tras la cual empujó a Dani Olmo, ganándose la tarjeta amarilla.

Una situación curiosa se dio cuando Marc Cucurulla se acercó a hablar con Lionel Messi y se tapó la boca, lo que generó la denuncia del argentino, a la que se sumó Enzo Fernández. Sin embargo, no había una actitud de confrontación entre los dos jugadores por lo que el VAR no intervino.

Más allá de estas situaciones bien puntuales, el juego de España siempre evitó la confrontación para no complicarse.

Lo que pasó en el final de España vs Argentina

Apenas terminado el partido se generaron los incidentes.

Nahuel Molina agredió con un golpe de puño a Rodri.

Luego Leandro Paredes tomó del cuello, le tiró una patada y empujó a Eric García.

Gavi, uno de los jugadores más chicos de talla en España, salió a defender a García y ahí Paredes lo empujó, lo tomó del chaleco, lo zarandeó y lo revolcó, siendo justo detenido cuando iba a pegarle en el suelo.

Nicolás Otamendi, zaguero de Argentina, encaró a Rodri, le recriminó haber protestado contra los jueces la semana previa y le negó el saludo hablándole fuera de sí con los dedos apuntándole a la cara.

Rodri fue elegido el mejor jugador del Mundial.

Posteriormente, el ayudante técnico Roberto Ayala entró a la cancha para pegarle un golpe de puño en la cara a Dani Olmo, quien no reaccionó.

Cada acción de agresión de los argentinos no encontró respuesta física de los españoles.

Fue clave la actitud del entrenador argentino, Lionel Scaloni, para separar a sus jugadores.

Cuando España era premiada, los jugadores de Argentina le dieron la espalda, en un gesto muy criticado a lo largo del mundo.

Cuatro años atrás, en Catar, cuando Argentina le ganó a Francia ningún jugador francés agredió a los argentinos luego de que estos ganaran por penales, a pesar de que algunos habían sido provocados con determinados gestos y actitudes. Durante la premiación, los franceses mantuvieron una actitud respetuosa con los ganadores.

El antecedente de Uruguay tras su eliminación en Catar 2022

Josema Giménez y Muslera en el final del partido ante Ghana en el Mundial 2022 EFE/EPA/Tolga Bozoglu

Uruguay estuvo en un escenario similar al que está ahora Argentina, que enfrenta un expediente disciplinario de parte de FIFA.

Los celestes protagonizaron un violento escándalo tras ser eliminados en fase de grupos a pesar de ganarle 2-0 a Ghana.

La bronca no estuvo dirigida a los jugadores rivales sino al árbitro del partido, el alemán Daniel Siebert.

Edinson Cavani tiró al piso el monitor del VAR, mientras que Fernando Muslera y Diego Godín, que habían sido suplentes, protestaron totalmente sacados.

El que peor comportamiento tuvo fue el capitán José María Giménez, quien en sus protestas agredió físicamente a un oficial de FIFA.

Un mes y 25 días después del partido salió el fallo que castigó a Giménez y Muslera con cuatro partidos de suspensión y una multa de 20.000 francos suizos (US$ 21.713) cada uno, Edinson Cavani y Diego Godín fueron suspendidos un partido y 15.000 francos suizos (US$ 16.284).

Además, la AUF recibió una sanción de US$ 54.300 y un partido con las dos tribunas detrás de los arcos sin público. Por esa razón, Uruguay abrió las Eliminatorias contra Chile sin gente en la Colombes ni la Ámsterdam.