Los goleros del Mundial 2026: la apuesta por la experiencia, la importancia de la talla y la gran riqueza desplegada en el torneo

Atajadores, con buen juego de pies, técnicos, altos, con dominio de área. Cada vez más completos. El puesto mejor defendido en el Mundial 2026 es sin dudas el del golero y este torneo viene mostrando una variada riqueza en la posición.

Ignacio Bordad , entrenador de goleros de la selección uruguaya sub 20, no titubea al decir que el de Canadá, Estados Unidos y México "es el Mundial de los arqueros" .

"Me sorprendieron arqueros de selecciones chicas, poco conocidos, y que tuvieron muy buen destaque, como Vozinha ", expresó en diálogo con Referí.

Vozinha, de 40 años, fue el mejor jugador del partido que Cabo Verde empató con España , recibió sus primeros goles contra Uruguay y volvió a brillar contra Argentina , donde la selección africana puso contra las cuerdas a los campeones del mundo.

El hombre detrás de la fama: la "operación de rescate" a Fernando Muslera como espejo de una sociedad

Mide 1,89 metros, quedó libre de Chaves de Portugal y por estas horas define su futuro. Llegó a su debut Mundial con 89 partidos disputados.

Ahí aparecen dos patrones claves del mapa de goleros del Mundial. Vozinha es algunos centímetros más bajo en comparación a muchos arqueros de selecciones top y es de los más veteranos, aunque en el actual torneo, la mayoría de los equipos apostaron por goleros de trayectoria y amplio recorrido, en detrimento de apuestas por jóvenes.

La tendencia histórica de las selecciones en mundiales ha sido la de apostar por la experiencia (los 40 años del italiano Dino Zoff en España 1982 es el ejemplo paradigmático), pero en las dos últimas décadas esa tendencia se revirtió con la aparición de figuras jóvenes que dominaron el arco por muchos años en sus selecciones: Iker Casillas se adueñó de los guantes de España con 21 años en Corea-Japón 2002, Gianluiggi Buffon hizo lo mismo en Italia con 24 en 2002 (en 1998 había sido suplente), Manuel Neuer en Alemania tenía 24 en Sudáfrica 2010 y el belga Thibaut Curtois 22 en Brasil 2014.

Óscar Tabárez se alineó a esa tendencia cuando optó por Fernando Muslera como "un golero para una era", tal como denominó su apuesta. Tenía 24 años cuando fue a Sudáfrica 2010 y tras ser suplente en Catar 2022, Marcelo Bielsa apostó a su experiencia (40 años) en este Mundial donde es el arquero con más partidos jugados por su selección (llegó a 137, por encima de los 128 de Neuer en Alemania).

Sin embargo, la actuación de Muslera en el Mundial fue la más baja entre los 56 arqueros que tuvieron acción en el certamen.

Orlando Gill, el golero que le rompió los ojos al mundo

Orlando Gill, Paraguay Foto: Mauro Pimentel/AFP

"Me sorprendió Orlando Gill de Paraguay, fue una revelación, es un perfil de golero alto que tuvo una actuación muy buena", dijo Bordad.

En la misma sintonía se expresó Sebastián Jaume, golero de Albion de 21 años, de gran actuación en la Liga AUF Uruguaya por su capacidad de atajar y su gran juego de pies.

"Tiene presencia, mostró mucha calma y tiene una gran altura", dijo a Referí.

Gill mide 1,99 metros y de los goleros que jugaron en este Mundial es el más alto. Juega en San Lorenzo, tiene 26 años y llegó al Mundial con solamente cinco partidos jugados por su selección.

A la hora de elegir su top 3 de goleros en este Mundial, Bordad optó por Gill en primer lugar, por cómo lo sorprendió, Bono (Yassine Bounou) de Marruecos porque es "súper confiable" y el español Unai Simón "por cómo entiende del juego y la conexión que tiene con el resto del equipo".

El que más le costó dejar afuera del podio fue a Dominik Livakovic, de Croacia, y otros goleros que destacó fueron Orjan Nyland de Noruega, Lionel Mpasi de Congo y Zion Suzuki de Japón.

También destacó que Emiliano "Dibu" Martínez aún no llegó al nivel mostrado en Catar 2022, que Thibaut Courtois todavía no apareció en toda su dimensión y que Jordan Pickford demostró toda su "categoría" en el triunfo de Inglaterra sobre México.

Vozinha, el golero que cautivó a todos

Vozinha, de Cabo Verde Foto: Roberto Schmidt/AFP

"Es un golero experiente, que no jugó en grandes equipos pero ha demostrado ser muy eficaz en sus intervenciones con grandes actuaciones, mostrando velocidad de reacción, siempre bien ubicado lo cual es importante porque no es un golero de gran talla (1,89 m). Mostró personalidad, lo atacaron mucho España, Uruguay y Argentina y si no era por él recibían muchos goles. Eso habla de cómo un golero te puede mantener siempre con opciones de ganar o de clasificar. Además, se animó a hacer cosas que es difícil hacerlas en mundiales, resolviendo situaciones límites que se ven poco en los arqueros hoy en día", comentó Bordad.

El DT de arqueros se refirió a los enganches con que Vozinha eludió a Darwin Núñez de Uruguay y dos veces a Lautaro Martínez de Argentina, situaciones que hoy se evitan porque los goleros tienen mucho dominio del juego de pies en la actualidad y saben cuándo pueden armar la salida y cuándo, ante la presión, deben despejar en largo.

Jaume también se mostró cautivado por la actuación del golero de Cabo Verde.

"Me puso muy contento su actuación, por su edad, porque era un golero desconocido y también por cómo repercutió su marketing con los millones de seguidores que cosechó. Creo que se arriesgó a hacer esas jugadas porque sabía que este era su Mundial, su oportunidad y no quiso guardarse nada", dijo el DT del Pionero.

Su top 3 quedó conformado por Jordan Pickford, Orlando Gill y Vozinha.

"Las dos atajadas que Pickford hace contra México son increíbles y revelan una fuerza de piernas increíbles. Es un golero al que sigo hace años para ver todos sus gestos técnicos", dijo.

"Miro a todos los goleros y en este Mundial se han visto cosas excelentes. Kim Seunggyu de Corea mete unos pases increíbles, Mike Maignan le metió un saque en largo a Kyliam Mbappé que lo dejó mano a mano con el golero rival contra Paraguay, Nyland de Noruega mostró una personalidad increíble contra Brasil en los dos penales y Bart Verbruggen de Países Bajos hizo contra Marruecos la mejor atajada del Mundial, con un gesto técnico de golero de handball, que son cosas que entrenamos acá, gestos que se repiten, se automatizan y llevan tiempo incorporarlos. Ahí mostró una elasticidad impresionante", explicó Jaume.

A la hora de elegir su golero revelación, Jaume optó por Mostafa Shoubir de Egipto, por el penal que le atajó a Lionel Messi y su gran actuación contra Argentina.

"El puesto sigue evolucionado, antes teníamos goleros que podían resolver determinadas situaciones, pero hoy los goleros se están integrando mucho más al equipo y prácticamente son un integrante más del juego ofensivo porque al momento de tomar decisiones está capacitado para tomar las decisiones correctas y eso a los equipos les abre un amplio abanico de posibilidades para el juego ofensivo. En ese sentido, en los últimos cuatro o cinco años, el puesto ha crecido y en esa dirección, Unai Simón es toda una referencia", explicó Bordad.

Los dos goleros jóvenes de gran proyección

Bart Verbruggen, Países Bajos Foto: Julio César Aguilar/AFP

Los goleros promedian 31,2 años en el Mundial siendo los más veteranos Neuer, Muslera y Vozinha con 40 primaveras.

Los países que fueron contra la tendencia de apostar a la experiencia fueron Países Bajos, Japón y Australia.

El neerlandés Bart Verbruggen tiene 23 años y ya lleva tres temporadas en Brighton, que lo compró en € 20 millones a Anderlechet que lo había pagado € 2,3 millones a NAC Breda. Mide 1,93 metros.

Zion Suzuki, nacido en Estados Unidos pero que optó jugar por Japón también tiene 23 años y juega en Parma. Mide 1,90 m.

Zion Suzuki, Japón Foto: Paul Ellis/AFP

Otra selección que apostó por un golero joven fue Australia porque Patrick Beach tiene 22 años y fue el más joven del torneo. Para los penales contra Egipto (16avos de final), fue sustituido por Mathew Ryan pero igual perdieron en la tanda.

Patrick Beach, Australia Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP

El promedio de altura de los goleros

El promedio de altura de los goleros que han actuado en este Mundial es de 1,894 metros.

Ese promedio sube cuando se trata de goleros europeos: 1,92 metros.

El más bajo es Maxime Crépeau de Canadá (1,80 m) y de los 56 arqueros que tuvieron minutos en el Mundial solo 14 son de 1,85 metros o menos estatura.

Maxime Crepeau, Canadá Foto: Paul Ellis/AFP

El Power Ranking FIFA de los goleros

Terminados los octavos de final del Mundial, Diogo Costa de Portugal es el golero con mejor valoración en el ranking con el que FIFA analiza el rendimiento de todos los jugadores a través de su Power Ranking.

Diogo Costa, Portugal Foto: Justin Setterfield/Getty Images/AFP

El arquero de Diogo Costa tiene 26 años por lo que es otro de los de rango joven y con muchos años por delante en su selección.

Su coeficiente defensivo es de 8,89 puntos con los que supera a Gregor Kobel de Suiza (8,21) y Orlando Gill (8,09).

Con su notable actuación ante Francia, donde realizó dos salvadas espectaculares en el primer tiempo y le atajó un penal a Kylian Mbappé, Bono de Marruecos saltó del décimo al cuarto lugar con 7,99.

El ranking también valora métricas de "posesión de pelota" y ahí los tres mejores son Ronwen Williams de Sudáfrica, golero de Mamelodi Sundowns de su país (7,72), Vozinha (7,35) y Jordan Pickford (7,13).

Ronwen Williams, Sudáfrica Foto: Etienne Laurent/AFP

Los destaques de Referí

La intimidante altura de Orlando Gill, el carácter de Orjan Nyland, la seguridad de Gregor Kobel (quien tomó el legado del genial Yann Sommer en el arco de Suiza), lo determinante que es Bono en situaciones límites, el juego de pies de Unai Simón y lo completo que es Jordan Pickford son los grandes destaques del Mundial 2026, mientras que la gran revelación se la llevó Vozinha, a pesar de sus 40 años.

Jordan Pickford Foto: Darrian Traynor/Getty Images/AFP

Pero todavía falta completarse los cuartos de final y que lleguen instancias decisivas donde un golero como el Dibu Martínez seguramente crecerá hacia su nivel habitual.

Pocos errores, pero que quedaron marcados

Fernando Muslera, Uruguay Foto: Chandan Khanna/AFP

La actuación de Uruguay quedó marcada por el mal Mundial que hizo Fernando Muslera, responsable en parte o en todo, de los cuatro goles que tomó la celeste.

Otros goleros que cometieron errores que costaron goles fueron Luca Zidane de Argelia, de flojísimo partido en el 0-3 contra Argentina, Yazeed Abulaila de Jordania, de flojas respuestas en los dos goles de tiro libre contra Argentina, Kim Seunggyu de Corea falló en el gol contra México al salir, chocar con un compañero y dejar un rebote (aunque luego realizó dos atajadas sobresalientes, mostrando personalidad) y Matt Freese de Estados Unidos falló feo al demorarse en el juego de pies afuera del área, en un error que le bajó el telón a la derrota con Bélgica en octavos.

Todos los goleros del Mundial 2026