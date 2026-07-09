Manini Ríos consideró "poco serio" negativa de la coalición a votar la Rendición y dijo ser partidario de la continuidad de Ferrero

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos , consideró " poco serio " el anuncio de la Coalición Republicana —hoy integrada por el Partido Nacional, Colorado e Independiente— de no votar la Rendición de Cuentas en general y afirmó que pedirá al legislador de su partido Álvaro Perrone que haga un cambio en el proyecto de ley presentado sobre la Fiscalía General de la Nación para garantizar la continuidad de Mónica Ferrero.

" Creo que es poco serio decir no votamos la Rendición de Cuentas y después sí votar algún artículo en particular ", sostuvo Manini en diálogo con El Observador en relación a la puerta que dejó abierta la coalición, que pese a anunciar que no votará en general se reservará "para la discusión en particular la presentación de propuestas y modificaciones que contribuyan a mejorar la ley y lograr avances en diferentes áreas de la sociedad".

El exsenador sostuvo que es necesario "partir de la base" que sin aprobación general del proyecto no habrá Rendición de Cuentas, porque no se habilitará la discusión en particular.

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"La pregunta que hay que hacerse es: ¿ es mejor que siga como está el Presupuesto votado el año pasado y que no se toque nada de nada ? ¿O es mejor que se hagan algunos de los cambios? Nosotros vamos a votar con seriedad , hay cosas que pueden no gustarnos de la Rendición de Cuentas, cosas que vamos a pedir que sean retiradas si pensamos en votar en general. Hay que medir si lo que está hoy es peor que lo que está o es mejor", dijo Manini.

Entre las cosas que su partido pedirá quitar o modificar, incluyó la obligatoriedad de que el personal militar complete en determinado tiempo la Educación Media Básica o, de lo contrario, será dado de baja. "Está lejos de la realidad de reclutamiento, es poner trabas burocráticas", consideró Manini y adelantó que lo hablará "con las partes interesadas".

También se manifestó en contra de algunas disposiciones que quitan partidas a la Fuerza Aérea del Uruguay (FAU).

El proyecto de Álvaro Perrone

El diputado de Cabildo Abierto, Álvaro Perrone, dialoga con el frenteamplista Nino Medina durante la discusión presupuestal en la Cámara de Diputados Dante Fernández / FocoUy

En los últimos días el diputado cabildante Perrone presentó un proyecto de ley para cambiar la forma en la que se designa al fiscal de Corte y a su adjunto, dos cargos que hoy están vacantes.

Perrone propuso que el fiscal de Corte, ante la vacancia de un titular, sea designado mediante un sorteo entre los fiscales penales de Montevideo y que la subrogación siempre quede en manos del adjunto. Para el adjunto, en tanto, Perrone propone un mecanismo de designación similar (el sorteo) pero que el cargo sea rotatorio cada seis meses.

En los hechos, si este proyecto se aprobara tal como está redactado —para lo cual son suficientes los votos del Frente Amplio y de Cabildo Abierto— implicaría que la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, subrogante en ese cargo, deje de ocupar ese rol.

Ferrero, titular de la Fiscalía de Estupefacientes de 1° Turno, ocupa la Fiscalía de Corte por una disposición de 2022 incluida en la Rendición de Cuentas que estableció que el cargo sería ocupado con el fiscal penal de mayor antigüedad .

Legisladores de la oposición, sin embargo, habían respaldado a Ferrero y se habían comprometido —con Álvaro Perrone incluido— a que fuera la fiscal de Corte hasta 2030.

Sobre este tema, Manini dijo tenerle un "gran respeto" a Ferrero por su combate contra el crimen organizado. "Es una mujer muy valiente. No es una buena señal desplazarla ahora que está jugando el partido".

Por esta razón, dijo que hablará a los diputados para incluir "un agregado" en el proyecto "que indique que empieza a regir una vez que la fiscal haya terminado su mandato".