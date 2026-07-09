Bianchi tildó a Perrone de "inestable emocionalmente" luego de que presentara proyecto que cambiaría a la fiscal de Corte

Dirigentes de la coalición opositora cuestionaron al diputado de Cabildo Abierto , Álvaro Perrone, por el proyecto de ley que presentó que plantea ocupar la Fiscalía de Corte de forma rotativa cuando se den casos de vacancia por no contar con un titular designado ni con el fiscal de Corte adjunto, como sucede hoy en la institución que lidera Mónica Ferrero .

" Por sorteo y cambiando cada seis meses solo una persona inestable emocionalmente , para decirlo diplomáticamente, como Perrone , se le pudo haber ocurrido", dijo la senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi en diálogo con el periodista Leonardo Sarro.

La senadora blanca afirmó además que tiene "sospechas" de que "este proyecto se lo debe haber redactado (el prosecretario de Presidencia) Díaz" , debido a que su criterio Perrone "no es muy versado en derecho" .

Diputado de Cabildo Abierto presentó proyecto de ley que plantea que, ante vacancia, fiscal de Corte se designe por sorteo

Para Bianchi "no es casual" que exista similitud con la propuesta del sector frenteamplista Vertiente Artiguista , debido a que "Perrone está siempre pegado al Frente Amplio" . Además aseguró que quería saber qué pensaba el líder del presidente de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos .

Hace un tiempo nos comprometimos públicamente el @PNACIONAL, el @PartidoColorado, el @pindependiente_ y @Cabildo_UY para mantener a Mónica Ferrero como Fiscal de Corte, al no habilitar la mayorías especiales para otro nombre. Ferrero nos da garantía a todos de integridad y… — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) July 9, 2026

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, también se sumó a la polémica. "Hace un tiempo nos comprometimos públicamente el Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Independiente y Cabildo Abierto para mantener a Mónica Ferrero como fiscal de Corte, al no habilitar la mayorías especiales para otro nombre", escribió en sus redes sociales.

"Ferrero nos da garantía a todos de integridad y valentía en la lucha contra el crimen y el narcotráfico especialmente. Lo que dijimos ayer lo mantenemos convencidos hoy y hasta 2030", agregó.

De aprobarse el proyecto —para el cual el Frente Amplio y Cabildo Abierto tendrían la mayoría suficiente— el cambio implicaría que Ferrero deje de ocupar la Fiscalía de Corte.

Sacar a Ferrero de la Fiscalía es lo que quiere el narcotráfico, lograr lo que ellos buscaban cuando atentaron contra ella. Es una línea sin retorno. Es lo que buscan, además, aquellos que quieren a la Justicia y a la Fiscalía al servicio del Ejecutivo y el poder. El kirchnerismo… — Javier García (@JavierGarcia_Uy) July 9, 2026

El senador del Partido Nacional, Javier García, afirmó que "sacar a Ferrero de la Fiscalía es lo que quiere el narcotráfico", es "lograr lo que ellos buscaban cuando atentaron contra ella".

"Es una línea sin retorno. Es lo que buscan, además, aquellos que quieren a la Justicia y a la Fiscalía al servicio del Ejecutivo y el poder. El kirchnerismo a la uruguaya", añadió el nacionalista.

El también senador blanco, Sergio Botana, dijo que el proyecto "es una vergüenza" y que "es para generar una adulonería política con el gobierno". Para Botana es ir "contra la enemiga del narcotráfico".

Ferrero ocupa la Fiscalía de Corte desde agosto de 2024, tras el retiro de Juan Gómez, quien, a su vez, subrogaba a Jorge Díaz, el último fiscal de Corte votado por el Parlamento. Desde Díaz, hoy prosecretario de Presidencia, que el sistema político no ha logrado los consensos para votar un fiscal de Corte titular. Para designar a una persona en este cargo sí se precisan mayorías especiales, que el Frente Amplio hasta ahora no ha conseguido (ni tampoco el gobierno anterior).

Sacar a la Fiscal Monica Ferrero de su cargo hoy no solo es aceptar la injerencia politica en la Fiscalia General de la Nación y ser funcional a una estrategia de control político sobre esta; es, ademas, ceder ante los que atentaron contra ella y su familia y pretendían lo mismo:… — Pedro Bordaberry (@PedroBordaberry) July 9, 2026

Por su parte, el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, aseguró que "sacar a la fiscal Mónica Ferrero de su cargo hoy no solo es aceptar la injerencia política en la Fiscalía General de la Nación y ser funcional a una estrategia de control político sobre esta", para él también es "ceder ante los que atentaron contra ella y su familia y pretendían lo mismo: sacarla de su cargo".

Bordaberry lo calificó en sus redes sociales como "malo para la república".

Perrone garantizó, en la conferencia de prensa de la Coalición Republicana del 19 de marzo de 2026, la continuidad de Mónica Ferrero en Fiscalía hasta 2030. Hoy impulsa un proyecto para removerla por otra vía.



¿Qué negoció Cabildo Abierto con el Frente Amplio para cambiar de… pic.twitter.com/Vp4x2ePLWI — (@FelipeSchipani) July 9, 2026

El diputado del Partido Colorado, Felipe Schipani, también polemizó con el diputado cabildante en sus redes sociales. "Perrone garantizó, en la conferencia de prensa de la coalición republicana del 19 de marzo de 2026, la continuidad de Mónica Ferrero en Fiscalía hasta 2030. Hoy impulsa un proyecto para removerla por otra vía", escribió el dirigente opositor.

"¿Qué negoció Cabildo Abierto con el Frente Amplio para cambiar de posición? Quienes seguro celebran este giro son las organizaciones criminales que atentaron contra Ferrero y hace tiempo quieren verla fuera de la Fiscalía", sentenció Schipani.