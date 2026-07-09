Franco Escobar, tras irse de Peñarol, recordó el día que la barra lo fue a encarar: "Me sentí un 'tirale un pedazo de carne a los leones'"

El lateral argentino Franco Escobar, quien dejó Peñarol para jugar en Newell's Old Boys en este segundo semestre de 2026, expresó las razones por las que dejó el aurinegro, entre las que "quizás" pesó el episodio que sufrió el 4 de mayo cuando un integrante de la barra lo encaró en Buenos Aires en la previa del partido ante Platense por la Copa Libertadores.

Escobar, de 31 años, expresó que la dirigencia del club lo "expuso" a sufrir esa situación, que sintió que estuvo "hablada" y que "por lo menos" fue "rara".

Cuando Peñarol llegó al hotel en la tarde previa a jugar por seguir con chances de superar el grupo en la Copa Libertadores, un par de integrantes de la barra del club le salieron al paso y lo apartaron para tener un diálogo mano a mano .

La razón de la charla se motivó porque Escobar había tenido un cruce en el Campeón del Siglo con un hincha ubicada en la Tribuna Henderson en un partido contra Defensor Sporting.

"No me gustó obviamente, sentí un poco de que había pasado medio hablado eso, noté esa sensación", expresó a La Mañana del Fútbol que se emite por El Espectador Deportes.

Consultado sobre si sintió que la situación estuvo "armada", respondió: "Y... Que te reciba así gente de la hinchada en un hotel donde estás concentrando antes de jugar un partido tan importante, que sé yo. Por lo menos es raro".

Sus palabras condicen con lo que declaró entonces el presidente Ignacio Ruglio: "Sabía que la conversación iba a ser buena y así lo fue".

"No hablé de eso con el presidente ni me dijo nada, con Maxi (Olivera, el capitán) y con los chicos del club sí y con Diego (Aguirre) también. Fue una situación que sentí que me expusieron. No sé que tanto influyó en la decisión de volverme, quizás algo sí, lo hablé con mi señora y mi representante, pero es algo que pasa porque estaba en Peñarol, no me gustó y más en la antesala de un partido tan importante, me sentí un 'tirale un pedazo de carne a los leones', algo así", manifestó.

"Yo intuí algo y por eso bajé primero porque yo nunca bajaba primero del colectivo (ómnibus), así que dije 'bueno, a poner la cara, a hacerse cargo' porque también hubo un malentendido", recordó el futbolista, quien se refirió primero a lo ocurrido en el partido contra Defensor Sporting, donde el intercambio con un hincha se dio tras su sustitución.

"La gente pensó que yo había insultado a alguien y yo jamás insulté a nadie. Me reclamaban, me puteaban mucho y me reclamaban que no corría y justo me di vuelta para mirar a uno que se estaba por caer para adentro de la cancha y le dije: '¿Te parece que no corro, que no dejo todo?' Y también gesticulé con los brazos. Por eso entiendo que de cualquier lugar de la cancha que un jugador se dé vuelta y le hable a un hincha da a entender que lo puteé. Encima que no agarra a nadie y viene jugando mal, se da el tupé de decirle algo a la hinchada. Desde ese lado lo entiendo, pedí perdón y lo entiendo al hincha, no tengo nada que decir, no tenía que contestar, pero jamás le falté el respeto a nadie ni me cagué en el club. Se lo dije a la persona que me vino a hablar al hotel: 'Yo no hice nada, imaginate si hubiera dicho algo, ¿qué hago? No te podría estar mirando a la cara a vos'. Y le dije lo mismo que les estoy diciendo: me pueden decir que soy malo, que no le doy un pase a un compañero, que no marco a nadie, pero que yo no entregué todo y dejé todo en cada partido en lo físico y en lo que sea, no me pueden reclamar nada. Me entrego como cualquiera que haya nacido en el club. Desde ese lado me dolió que me putearan", explicó.

Consultado si se sintió protegido por la Seguridad de Peñarol, dijo: "No sé si las órdenes vienen de más arriba y del otro lado dicen 'quedate tranquilo que vamos a hablar', quizás tienen que acatar esas órdenes. No me habló agresivamente sino de forma firme diciéndome 'mirá dónde estás', pero mi personalidad y el momento de entender el dónde estoy, me di cuenta que agarrarme y pegarme a mí era lo fácil y hablamos tranquilo, dije lo mismo que dije acá y quedó en un 'vamos a apoyar y vamo' arriba', quedó en eso".

La razón de su salida a Newell's Old Boys

"No estaba en mis planes salir, pero en las vacaciones se contactaron conmigo de Newell's y me empezó a dar vuelta en la cabeza por lo que había sido mi semestre donde no había respondido como se esperaba", explicó.

"Pregunté por mi situación porque no sabía si iba a ser considerado en los próximos seis meses, lo hablé primero con Diego y su idea era contar conmigo, pero entendió un poco mi situación y sabiendo que era Newell's planteando mi deseo de volver al club, él me entendió desde la parte más humana y abrió la posibilidad de poder salir. Luego se pusieron de acuerdo los clubes, pero en principio no tenía la idea de salir y solo lo hice porque el club que me vino a buscar fue Newell's, si hubiera sido cualquier otro club ni lo hubiera planteado", comentó Escobar.

"Mi idea, en principio, era continuar y revertir el semestre que había tenido en lo futbolístico y en el adaptarme al fútbol uruguayo y al club, después de tantos años de estar afuera, me costó. Estaba con confianza de que podía revertilo", agregó.

Error en el scouting de Peñarol: "Yo nunca fui un lateral de ataque"

"Sentía que podía y debía aportar más y más para lo que me pedían a mí, yo nunca fui un lateral de ataque, toda mi vida fui central, había cosas que podía aportar y otras no tanto, lo que me pedían no eran tanto lo que la gente esperaba, como era Pedro Milans antes", expresó Escobar.

"Sentí que había partidos que no estaba, que no fluía con la pelota, que no estaba cómodo. Sentí que corría mucho y que pasaba mucho al ataque pero sin peligrosidad o influencia en ataque, como debería haber tenido aunque corría y pasaba mucho al ataque, pero cuando no influís y no tenés peligrosidad, parece que no estás. Intentaba mejorar todos los días, miraba todos los partidos, intentaba dar vuelta la situación, pero no salió como yo esperaba. Me quedó ese sabor amargo del paso, pero lo lindo fue que conocí un equipo espectacular, un gran grupo, jugador dos clásicos levantando una copa y ganando de visitante, le agradecí a Diego por la posibilidad de jugar en Peñarol", contó.

A" la gente también le agradezco, lo de la gente es entendible, hay mucho que me apoyó y a la que no me apoyó las disculpas por no haber dado la talla ni haber estado a la altura de la camiseta. En cada partido dejé todo lo que tenía en la cancha", concluyó.