La charla de hinchas de Peñarol con Escobar en el hotel de Buenos Aires: "Franco quedó contento de poder hablar con ellos", dijo Ignacio Ruglio

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio , contó detalles de la charla que mantuvieron hinchas carboneros con el jugador Franco Escobar este miércoles en la llegada del plantel a Buenos Aires para el partido ante Platense de este jueves por Copa Libertadores.

El lateral dejó la cancha por el sector de la tribuna Damiani y al saltar la cartelería estática tuvo algunos cruces con hinchas que estaban en ese sector y que le gritaron algo. Lo mismo se reiteró al llegar a la Henderson cuando se dirigía al banco de suplentes.

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Este miércoles en Buenos Aires, ni bien ingresó al hotel de la concentración, un hincha lo llamó y lo apartó hacia un sector del lobby, como se pudo ver en un video que se viralizó en las redes.

Embed Llegó Peñarol a Bs As.



Ferreira y Olivera en el once. @ElEspectadorUy en vivo. pic.twitter.com/ze2p4b5FA7 — Fabián Bertolini (@F_Bertolini) May 6, 2026

Lo que dijo Ignacio Ruglio sobre la charla con Escobar

Este jueves, Ruglio contó detalles de la charla de los hinchas con Escobar y dio por saldado el asunto.

“Los muchachos de la hinchada que vinieron hablaron muy bien con Franco, muy bien hablaron de los dos lados, y tema solucionado y para adelante”, dijo a Carve Deportiva.

“Como digo, al hincha siempre darle respeto porque es lo más sano que tiene el fútbol. Pero también, como digo, me gusta el tipo de jugador que no le pasa desapercibido los bajones y que les corre sangre por las venas. En todo caso, tema terminado y a seguir para adelante”, agregó.

ignacio ruglio boston river peñarol 20260325 Ignacio Ruglio en el partido entre Boston River y Peñarol Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Ruglio también contó cómo surgió la decisión de los hinchas de llamar al jugador y también dijo que en sabe quiénes son los parciales que están en el hotel carbonero.

“Nació acá, pero también yo sé quiénes están en el hotel y quiénes no”, dijo sobre la medida.

“Sé quiénes son los referentes de la hinchada hoy con los que se puede hablar, y es gente que quiere al club, así que teníamos bien claro que el que no venga a sumar, no entra acá adentro, así que en ningún momento me alteró la situación, porque sabía que la conversación iba a ser buena y así lo fue. Franco quedó contento de poder hablado con ellos, y ellos también con Franco. Salió bien”, sostuvo.

Las charlas de Ruglio con Aguerre y Escobar

El presidente carbonero también mantuvo una charla con Escobar y también con Washington Aguerre, el golero que se fue expulsado por una insólita reacción en el final del partido ante Defensor Sporting.

“Cuando salieron de allá vinieron él y Washi a hablarme, y les dije que siempre hay que cuidar al hincha. En el caso de Washi por una reacción así, por más que dio sus explicaciones y pidió perdón enseguida a los compañeros y a mí”, señaló.

El abrazo de Aguerre y Ruglio El abrazo de Aguerre y Ruglio Conmebol Libertadores

“Para salir de este momento que estamos tenemos que intentar estar de corazón caliente y cabeza fría”, agregó Ruglio, quien reiteró que “siempre iba a darle un plus al (jugador) que siente las cosas y no le pasan desapercibidas”.

“Lo único que no nos puede pasar es la sensación del hincha de que el cuadro bajaba la cabeza en los momentos complicados”, dijo, recordando la sensación que quedó tras el partido ante Wanderers.

“Están hechas las dos conversaciones con Washi y con Franco, en muy buenos términos, intentando salir de esta todos juntos”, señaló.

El ánimo de Diego Aguirre

Ruglio también contó cómo vio al entrenador Diego Aguirre este jueves en el hotel de Peñarol, luego de los malos resultados del equipo.

“Diego estaba con un ánimo alto, gracias a Dios de vuelta, después de un par de bajones anímicos normales desde la posición que ocupa, Y anoche quería estar rodeado de la gente de aquí en el hotel”, señaló.

20260426 Diego Aguirre Peñarol Wanderers Torneo Apertura 2026. Foto Dante Fernández Focouy (19) Diego Aguirre Foto: Dante Fernández/Focouy

Además, dijo que con el DT ya están trabajando de cara al segundo semestre, despejando dudas sobre su continuidad al frente del equipo.