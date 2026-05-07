La SAD que no pudo pagar sus deudas y no jugará en la Divisional C, y cuyo inversor está en prisión preventiva por el caso Conexión Ganadera

El Club Cooper SAD finalmente no pudo pagar la deuda que tenía por reclamos de impagos y no podrá jugar el campeonato de la Divisional C del fútbol uruguayo en esta temporada, para el que se había preparado y estaba a horas de comenzar la actividad oficial.

“El Club Cooper SAD lamentablemente por problemas ajenos a lo deportivo no pudo cumplir con la responsabilidad económica”, señaló en un comunicado este miércoles, día en el que vencía la prórroga y en el que otro club que estaba complicado, Rampla Juniors, pudo pagar su deuda .

La SAD tenía una deuda por reclamos ante la Asociación Uruguaya de Fútbol de unos US$ 60.000 .

La nota agrega que la institución “trabajó incansablemente con varios actores del fútbol buscando una solución que no fue posible”. “Pero informamos que todo ese trabajo no fue vano, desde ahí continuaremos buscando la solución para que la temporada 2027 nos encuentre nuevamente en las canchas”, agregaron.

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El plantel y el cuerpo técnico se estaba preparando para su debut ante Alto Perú, partido que fue aplazado para este jueves, para darle tiempo a la SAD para pagar la deuda, lo que no ocurrió.

HHrB2ipWwAQacxx El comunicado de Club Cooper SAD

“Saludamos a sus socios y parcialidad que siguió todos estos días muy atenta y expectante la posible solución, y un último y muy especial reconocimiento y agradecimiento al cuerpo técnico, equipier, canchero y jugadores del club que en casi su totalidad mañana pensaban debutar en Primera. Hasta un pronto reencuentro del Cooper en las canchas”, indicó la SAD.

El comunicando de la Divisional C

La Divisional C también comunicó lo ocurrido con Cooper y su no participación en la temporada.

“Habiendo vencido el plazo estipulado para cancelación de los adeudos pendientes, requisito indispensable para quedar habilitado ante la normativa vigente, se informa que la mencionada institución no ha procedido a regularizar su situación. Por tal motivo, se comunica oficialmente que el club Cooper no competirá en el campeonato de la presente temporada”, indicaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DivisionalCAUF/status/2052365130092978639&partner=&hide_thread=false Comunicado pic.twitter.com/YGGznjk0h6 — Primera Divisional C (@DivisionalCAUF) May 7, 2026

El presidente de la SAD preso por Conexión Ganadera

El inversor de la SAD es Maximiliano Rodríguez, quien desde marzo está en prisión preventiva como uno de los implicados en el caso de Conexión Ganadera.

El empresario era dueño de Pasfer, tomadora de ganado de Conexión Ganadera, y fue imputado por los delitos de apropiación indebida y falsificación ideológica.