"Palo porque bogas y, si no bogas, palo": Cosse respondió a críticas contra el proyecto para remodelar el entorno del Palacio Legislativo

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse , respondió nuevamente -ahora a través de sus redes sociales- a las críticas que generó su proyecto de reforma del Palacio Legislativo y destacó que se trata de una propuesta para "discutir, intercambiar y pensar entre todos cómo cuidar un lugar que es patrimonio de la democracia uruguaya" .

"Palo porque bogas y, si no bogas, palo" , comenzó escribiendo la exintendenta de Montevideo en su cuenta de X.

Tras esto, marcó que lo presentado en las últimas horas con varias "ideas y anteproyectos" no se trata de "obras definidas ni decisiones cerradas" , sino de propuestas para "discutir, intercambiar y pensar entre todos cómo cuidar un lugar que es patrimonio de la democracia uruguaya" .

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"Parecen vivir en Narnia y no en el Uruguay": Cosse propuso un nuevo anexo al Palacio Legislativo y generó críticas desde la oposición

Además, aseguró que realizar todas las reformas planteadas representaría gastar solo "una cuarta parte de lo que se había planificado gastar en el período inmediato anterior" .

"Presentar estas iniciativas también forma parte del mandato definido hace muchos años, cuando se resolvió conmemorar el centenario del Palacio", dijo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CosseCarolina/status/2052348737603739813?s=20&partner=&hide_thread=false “Palo porque bogas y, si no bogas, palo.”



Ayer presentamos ideas y anteproyectos para mejorar el entorno del Palacio Legislativo por sus 100 años.



Ni obras definidas ni decisiones cerradas: propuestas para discutir, intercambiar y pensar entre todos cómo cuidar un lugar que es… pic.twitter.com/UxYPBeV33f — Carolina Cosse (@CosseCarolina) May 7, 2026

Este miércoles Cosse presentó en conferencia de prensa su proyecto para remodelar el entorno del Palacio Legislativo, en una iniciativa que, según explicó, está vinculada a la conmemoración de los 100 años del edificio.

Esta propuesta incluye la construcción de un nuevo anexo de 2.600 metros cuadrados. En este lugar se albergarían oficinas, archivos, bibliotecas, salas de reuniones y un vacunatorio. Además, se prevé destinar parte del espacio a un hogar estudiantil y un centro CAIF.

La propuesta será analizada el jueves 14 de mayo en la Comisión Administrativa del Parlamento.

Durante una conferencia de prensa, Cosse señaló que el plan aún se encuentra en etapa preliminar y cuestionó la repercusión pública que se generó en torno a este.

"La propuesta, como corresponde, se iba a discutir en el marco de la Comisión Administrativa (…) nos sorprende esta circunstancia de toda la explosión mediática que ha habido", señaló en su momento.

El respaldo de Orsi al proyecto de Cosse y su sorpresa por las críticas

El presidente de la República, Yamandú Orsi, se mostró también sorprendido por la repercusión y las críticas que generó el proyecto de reforma del Palacio Legislativo y afirmó que, a priori, le gustó la iniciativa.

"Me sorprendió, nunca pensé que generaría tanta crítica", dijo Orsi en rueda de prensa este miércoles.

Ahora le pedí a Carolina (Cosse) que me mandara más material. Me gustó. Entro en plan de exintendente y son esas cosas que me seducen. Me sorprendió que genere tanta reacción", agregó el presidente consignado por Telenoche de Canal 4.

"Es bueno que pensemos en cambiar un poco la realidad física de ese lugar al que es tan difícil acceder. Generas un vínculo más humano con la llegada. Vamos a analizarlo", apuntó Orsi.

Las críticas de la oposición

La iniciativa generó cuestionamientos desde la oposición. El senador Sebastián Da Silva afirmó que "ni siquiera" iba a entrar en las consideraciones y señaló que "si hay una prioridad última que tenemos en el partido es hacer obras para los políticos".

"El antecedente de la vicepresidenta es haber hecho, entre otras cosas, una cancha de baby fútbol de US$ 1 millón. Yo no quiero ser partícipe de ningún tipo de obra que dirija Carolina Cosse. Sus antecedentes son lo suficientemente emblemáticos como para ni siquiera mirar la maqueta; no me interesa", agregó.

Consultado sobre la postura de su partido, Da Silva sostuvo que la difusión del proyecto generó "sorpresa" y que "lo único que hubo en el grupo de WhatsApp fue desconcierto y algún comentario fuera de lugar".

Por su parte, la senadora Graciela Bianchi consideró que la propuesta está "fuera de lugar". "El país no está para gastar dinero en cosas innecesarias. Tenemos un ámbito de trabajo excelente; hay una serie de modificaciones que no las entendí. No estamos de acuerdo, sin ninguna duda; este es el Parlamento y no se pueden tomar decisiones de autócratas", señaló.

La bancada de senadores del Partido Colorado, por su parte, manifestó su "rechazo enérgico, frontal y absoluto" al proyecto impulsado por Cosse.

“Estamos frente a un mal uso de recursos públicos y una iniciativa profundamente insensible que revela hasta qué punto el gobierno está desconectado de la realidad que vive el Uruguay. Mientras miles duermen en la calle, mientras la pobreza infantil sigue siendo una herida abierta, mientras a las familias uruguayas no les alcanza el sueldo para llegar a fin de mes y mientras la inseguridad arrebata la tranquilidad a barrios enteros, la respuesta del gobierno y del Frente Amplio es levantar un nuevo edificio para uso de los políticos”, señalaron.

Además, cuestionaron la propuesta de modificar la circulación en la zona: "A eso se suma la insólita idea de quitarle un carril a avenidas ya colapsadas, agravando el caos del tránsito capitalino y castigando una vez más al ciudadano común que pierde horas en el embotellamiento".

"Quienes impulsan esto, parecen vivir en Narnia y no en el Uruguay. No ven y no escuchan lo que pasa en la calle, en los barrios, en los hogares uruguayos", agregaron.

En la declaración, firmada por los senadores Gustavo Zubía, Tabaré Viera, Robert Silva, Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry, se convocó a otras fuerzas políticas a acompañar el rechazo a la iniciativa.