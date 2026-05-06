"Nunca pensé que generaría tanta crítica": Orsi respaldó proyecto de Cosse para el Palacio Legislativo y dijo que a él le gustó

El presidente de la República, Yamandú Orsi , se mostró sorprendido por la repercusión y las críticas que generó el proyecto de reforma del Palacio Legislativo y afirmó que, a priori, le gustó la iniciativa .

Las reformas están vinculadas a la conmemoración de los 100 años del edificio e incluyen una nueva construcción anexa de 2.600 metros cuadrados . En este lugar se albergaría oficinas, archivos, bibliotecas, salas de reuniones y un vacunatorio. Además, se prevé destinar parte del espacio a un hogar estudiantil y un centro CAIF .

Lubetkin calificó como "muy positiva" visita de Orsi a San Pablo para reunirse con empresarios y pasar a una "nueva fase" comercial con Brasil

"Me sorprendió, nunca pensé que generaría tanta crítica ", dijo Orsi en rueda de prensa este miércoles. En esta misma jornada la vicepresidenta Carolina Cosse hizo una presentación del proyecto, que ha sido criticado por miembros de la oposición .

"Ahora le pedí a Carolina (Cosse) que me mandara más material. Me gustó. Entro en plan de exintendente y son esas cosas que me seducen. Me sorprendió que genere tanta reacción", agregó el presidente consignado por Telenoche de Canal 4.

"Es bueno que pensemos en cambiar un poco la realidad física de ese lugar que es tan difícil acceder. Generás un vínculo más humano con la llegada. Vamos a analizarlo", apuntó Orsi. La propuesta será analizada el jueves 14 de mayo en la Comisión Administrativa del Parlamento.

Las reuniones de Orsi con empresarios brasileños: "San Pablo marca el rumbo"

Yamandú Orsi y Mario Lubetkin en la Cumbre del Mercosur en Brasil Yamandú Orsi y Mario Lubetkin en la Cumbre del Mercosur en Brasil Foto: Presidencia de la República

El presidente mantuvo el martes una reunión en Brasil con empresarios y este miércoles, consultado por el encuentro, aseguró que "San Pablo está bastante más cerca" de lo que parece.

El mandatario partió hacia Brasil en la mañana de este martes en un vuelo privado invitado por el grupo JHSF, que opera el hotel Fasano y anunció una inversión de US$ 400 millones para adquirir y ampliar el Enjoy de Punta del Este.

Fuentes del gobierno habían explicado que la apuesta del viaje era captar inversiones de magnitud, luego de recientes anuncios de proyectos que vinculan a compañías de Brasil, como la compra y ampliación del hotel Enjoy de Punta del Este y la ampliación del frigorífico de Tacuarembó a cargo del grupo MBRF.

"Algunos de ellos, gran parte, ya tienen una acción concreta en Uruguay", dijo Orsi de los empresarios, que van desde "cárnicos, frigoríficos y financieros". "Se vendió un banco hace poco y lo compraron capitales brasileños, (también hay de) minería", agregó el presidente.

"Hoy están sacando el hierro por acá, en altamar hay un barco que recibe la carga. Eso viene ocurriendo hace meses, sería bueno utilizar la costa uruguaya para poder hacerlo en mejores condiciones", afirmó.

"Pude asistir a una reunión con los principales empresarios de la ciudad que tiene más PBI que cualquier país de América del Sur. Ya lo decía 'Pepe' (Mujica) San Pablo marca el rumbo", sentenció el presidente.