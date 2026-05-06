Temporada 2026: Uruguay recibió 186.000 turistas menos que el verano pasado

El Ministerio de Turismo divulgó nuevos datos sobre la temporada de verano, que registró una caída de visitantes y también del gasto en comparación con 2025.

Los números oficiales muestran que entre enero y marzo de 2026 ingresaron al país 1.181.795 visitantes.

Esto significó que llegaron a Uruguay 186.288 turistas menos que en la temporada pasada, cuando habían entrado 1.368.083 (-13,6%) para vacacionar.

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En materia de gasto, el ingreso de divisas fue de US$ 842,835 millones, una caída nominal de 5,4% y de 17% a precios constantes — ajustado por inflación — , en comparación con los US$ 891,064 millones de la temporada 2025.

Los que mueven la aguja: menos argentinos y brasileños

El verano anterior llegaron a Uruguay 835.237 visitantes que tienen a Argentina como su país de residencia (-17,6%), y gastaron US$ 558,2 millones (-5,9% en términos corrientes).

Por su parte, las personas residentes en Brasil que tuvieron a Uruguay como destino fueron 130.204 (-1,6%), con un gasto de US$ 106,8 millones (-9,1%) .

La mirada de los analistas

El director del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica, Javier De Haedo señaló que la temporada estival “fue peor de lo que se esperaba, a pesar de que las expectativas no eran muy buenas”.

Y explicó que el menor gasto total fue resultado de la caída en la cantidad de visitantes, amortiguada por un aumento en la cantidad de días de estadía (pasó de 7,2 a 7,7 días) y por un mayor gasto diario por persona (+1,8%).

Históricamente, Argentina ha sido el principal origen de visitantes que llegan a Uruguay y también el que más pesa en el gasto. Según De Haedo, al momento de tomarse las decisiones de veraneo —que en muchos casos ocurre en la primavera—, Argentina estaba muy barata en dólares en relación con Uruguay.

Al mismo tiempo, Brasil volvía a “tentar” a los turistas argentinos, al permanecer considerablemente más barato que Uruguay. Además, el ingreso de la población argentina tampoco ha mostrado una recuperación que haga pensar en temporadas como las de casi diez años atrás, subrayó.

Por su parte, el economista Ignacio Umpierrez destacó, a la luz de los datos de turismo, que “ninguno de los tres impulsos de 2025 se repetirá en 2026: ni el turismo, ni la actividad frigorífica ni la producción de soja". Por eso reafirmó su pronóstico de que la economía crecería por debajo de 1%.

Finalmente, recordó que las proyecciones oficiales del Ministerio de Turismo sugerían hasta hace pocas semanas una temporada "tan buena o mejor que la de 2025". Incluso el período enero-marzo de 2026 se vio beneficiado estacionalmente por algunos días de Semana de Turismo (que en 2025 fue en abril).