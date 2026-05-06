La historia de Álvaro López, el goleador del Torneo Apertura: el gurí de Neuquén que estuvo a punto de dejar el fútbol y que tiene de ídolo a Martín Palermo

Cutral Co, una ciudad que queda a poco más de 100 kilómetros de la capital provincial, Neuquén, lo vio nacer hace 27 años. La población de la misma es la capacidad del Estadio Campeón del Siglo, unas 40.000 personas. Álvaro López , el actual goleador y figura del Torneo Apertura con 10 goles para Albion, disfruta su presente, aunque, como ocurre con todos, no siempre la vida le sonrió.

A los seis años se mudaron con toda su familia a Neuquén y allí vivió su infancia con sus padres, Luis y Lourdes, y sus hermanos, Lucía y Julián.

"Jugué desde bien niño hasta los 15 años en el club Patagonia, que tiene muchos hinchas, y de allí me fui a Buenos Aires, para probarme en Vélez Sarsfield a esa edad. Quedé y toda la familia aprovechó y se fue a vivir conmigo a la capital del país", explica Álvaro a Referí.

Álvaro López celebra uno de sus dos goles para Albion ante Nacional

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En el equipo de Liniers estuvo más de tres años en sus inferiores, desde 2015 a 2028.

"Metía goles y jugué hasta la Reserva, pero no tuve la chance de debutar en la Primera", cuenta.

Por eso decidió cambiar de aires a un club "con hinchas muy pasionales" como reconoce a Almirante Brown.

"Cuando llegué, estábamos en la B Metropolitana y logramos el ascenso a la B Nacional", explica.

Debutó en Primera división con ese club en setiembre de 2018 y jugó varios años.

El técnico que lo hizo debutar fue un histórico de Boca Juniors -en el que lo digirió el Maestro Óscar Tabárez y ganó el Torneo Apertura y la Copa Master de Supercopa, ambas en 1992-, y que logró la Copa América 1991 con la selección Argentina: Blas Giunta.

lopez firma Álvaro López firmó contrato con Albion a principios de 2026

"Con Blas logramos el ascenso a la B Nacional con Almirante Brown. Me acuerdo lo que metía cuando jugaba al fútbol. No perdonaba a nadie en el medio", dice sonriendo.

Palermo como ídolo y la idea de abandonar el fútbol

Su ídolo futbolístico de niño fue un '9' que hizo historia en Boca Juniors, como Martín Palermo.

"Palermo siempre fue mi ídolo. Veía videos de él y me gustaba. ¿Si me parezco en algo? ¡No! (Se ríe) Ni cerca de él, ni loco".

Allí decidió pegar el salto hacia este lado del Río de la Plata y jugó con Boston River.

"Llegué en 2022. Nacho Ithurralde era el entrenador, me pidió y yo quería cambiar de aires, por eso también me gustó la idea de venir a Uruguay", recuerda.

20250914 Lucas Villalba y Álvaro López Plaza Colonia Nacional Torneo Clausura 2025. Foto: Dante Fernández / FocoUy Lucas Villalba de Nacional y Álvaro López de Plaza Colonia por el Torneo Clausura Foto: Dante Fernández / FocoUy

No obstante, por más que lograron clasificar a la primera fase de la Copa Libertadores, allí no le fue tan bien como hubiera querido, por circunstancias que explica: "Ni bien llegué al club, coincidió que justo falleció mi papá y me volví, me quedé en Buenos Aires tres semanas y arrancaba el torneo. Si bien pude jugar, después me cayó la ficha de lo que había pasado, porque mi papá era un pilar muy importante para mí".

lopez Álvaro López fue la figura de Albion ante Nacional por el Torneo Apertura FOTO: @albion_uy

Y agrega: "Estuve dos años en los que no sabía si seguir o no en el fútbol. Me pegó mucho la muerte de papá, me costó procesar todo y casi abandono el fútbol. Mi familia me apoyó mucho para salir de ese momento".

El año pasado, luego de terminado el Intermedio y para jugar el Torneo Clausura, llegó a Plaza Colonia, del que actualmente está a préstamo en Albion.

"Tenía ganas de una revancha en el fútbol uruguayo y pude tenerla. Sebastián Díaz era el técnico. Me acuerdo que le hice un gol a Nacional en la Copa AUF Uruguay y llegamos a la final con Peñarol", explica.

Álvaro López en la actualidad lleva 10 goles y es el goleador del Torneo Apertura, en el que solo fue titular en ocho de 14 partidos.

20260503 Álvaro López y Tomás Viera Albion Nacional Torneo Apertura 2026 Foto Dante Fernández Focouy (3) Álvaro López de Albion y Tomás Viera de Nacional por el Torneo Apertura Foto: Dante Fernández/Focouy

Y recuerda cómo fue que llegó a Albion: "En diciembre estaba de vacaciones y Federico Nieves (el técnico del club pionero) me mostró videos de lo que pretendía de mí y me dijo que si llegaba, iba a ser el goleador, y por eso me decidí venir a Albion".

Aunque tenía otros ofrecimientos del fútbol uruguayo, se decidió tras distintas charlas que tuvo con el entrenador.

Concuerda que este es "el mejor momento de mi carrera, porque me siento pleno, tengo 27 años, cierta experiencia. Mi familia está súper contenta de cómo me está yendo. Ellos están más felices que yo".

Vive solo en la zona de Carrasco y está acostumbrado, ya que debido al fútbol, "de chico viví solo un tiempo. Me cocino y me cuido. Ni bueno, ni malo como cocinero. Soy normalito".

Si bien no es muy amante de los tatuajes, tiene dos en su brazo derecho y muchas veces, festeja sus goles señalándoselos.

lopez albion El festejo especial de Álvaro López para Albion, señalándose la "L" por las iniciales de los nombres de sus padres y de su hermana, y en "1959", año en el que nació su mamá FOTO: @LigaAUF

"Tengo una 'L' tatuada que es por mis padres (Luis y Lourdes), y mi hermana Lucía. El otro que dice '1959' es por el año que nació mi mamá. Mi hermano siempre me dice que lo dejé tirado porque Julián no empieza con 'L', pero no soy de los tatuajes", explica con una sonrisa.

Para él, el fútbol uruguayo "es bastante parecido al argentino, en cuanto a lo físico. Se juega con garra, ganas, y también con técnica. Jugué toda mi vida en el ascenso de Argentina, así que estoy acostumbrado a los roces".

En su tiempo libre, se dedica también a su carrera como futbolista. "Además de las prácticas diarias con el club, entreno y hago pilates".

Además de su mejor momento futbolístico, vive un presente que también le sonríe en lo personal. "Está por nacer mi sobrino, el hijo de mi hermana. Se va a llamar Giovanni y lo voy a vivir a la distancia porque están en Neuquén, pero ya podré viajar para conocerlo".

Álvaro López trabaja para seguir mejorando. Aquel gurí de Neuquén quiere seguir creciendo y apuesta a más.