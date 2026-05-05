La crisis defensiva de Nacional, el segundo equipo más goleado del Torneo Apertura, que extraña a Julián Millán y sabe que es un punto prioritario a mejorar

El mal presente de Nacional en este primer semestre de la temporada, lejos de la definición y la punta de la tabla del Torneo Apertura y con una Copa Libertadores en la que no ha estado a la altura de las expectativas, se debe en parte a la falta de seguridad en la zona defensiva.

Los números lo evidencian y en el área deportiva del club están al tanto de esa debilidad.

En el Apertura, Nacional ha recibido hasta el momento 21 goles en 14 partidos jugadores, siendo el segundo equipo más goleado por detrás de Central Español, uno de los ascendidos.

Y en la Copa Libertadores recibió seis goles, los mismos que anotó, lo que lo convierten en el equipo más vulnerado en su grupo y en uno de los que más tantos recibió, siendo superado por Universidad Central de Venezuela y Libertad de Paraguay con 7 cada uno.

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Los números lo confirman: Nacional registró el peor Torneo Apertura de su historia, pase lo que pase en la última fecha

Luis Mejía y Agustín Rogel en Nacional vs Danubio Luis Mejía y Agustín Rogel en Nacional vs Danubio Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El manager deportivo de Nacional, Sebastián Eguren, tiene claro que es prioritario mejorar ese aspecto.

“Lo primero que hay que ver es que un equipo que reciba tantos goles, siempre va a ser difícil. Tener solidez defensiva para no recibir goles. Porque el equipo ha tenido gol. Hay que tener énfasis en eso. Hay ciertos goles que son responsabilidad exclusivamente nuestra y no tanta virtud del equipo que eso además debilita la confianza”, dijo el pasado lunes antes de viajara a Ibagué, Colombia, para el partido ante Deportes Tolima.

“Lo que tenemos que hacer rápidamente es corregir esto que a nosotros realmente nos cuesta. Un equipo que recibe uno o más goles en todos los partidos, se hace siempre cuesta arriba, ¿no?”, agregó.

Las pruebas en la defensa tricolor en este 2026

En total, incluyendo la Supercopa Uruguaya, Nacional lleva disputados 18 partidos oficiales en este 2026, en los que le han marcado 27 goles y ha anotado 28.

La temporada la comenzó con la Supercopa ante Peñarol (empate 0-0 y triunfo 4-2 de los carboneros por penales), con Jadson Viera como DT, quien en ese partido colocó a Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Juan Pablo Patiño.

Julián Millán / Progreso vs Nacional en Durazno Julián Millán festeja su gol en Durazno Foto: Felipe Mereola / FocoUy

Sin contar a este último, esa fue la base de la zaga que terminó campeona en 2025, en la que estaba Diego Romero, que no fue fichado por el club tras su préstamo y que pasó a Liverpool.

Viera fue partidario de la línea de cuatro en el fondo, pero en su primer partido del Torneo Apertura incluyó al juvenil Federico Bais, una de las caras nueva en esta temporada, en lugar de Patiño, quien a los pocos días dejó el club ante la llegada de Camilo Cándido.

En la segunda fecha, ante Racing (1-1) el DT repitió la línea final, siendo una de las pocas veces en lo que va del año que se reiteraron los cuatro nombres.

Luego, en la tercera etapa, hubo un nuevo cambio: Juan Pintado, uno de los fichajes de este año, entró en el lateral derecho por Ancheta.

Nacional vs Deportes Tolima Copa Libertadores Sebastián Coates El capitán Sebastián Coates en su salsa: el juego aéreo FOTO: GASTÓN BRITOS / FOCOUY

La cuarta etapa fue el clásico ante Peñarol en el Gran Parque Central, con victoria carbonera, un partido que comenzó a marcar el semestre por varios motivos. Coates se lesionó en el primer tiempo y tuvo que debutar Agustín Rogel, otro de los refuerzos de este año, y Cándido tuvo su estreno como titular en el lateral izquierdo.

Ese fue también el último partido de Millán, quien fue fichado por Fluminense de Brasil en una cifra millonaria y que jugó ese encuentro sabiendo que se iba.

La búsqueda de la defensa

Con lágrimas en los ojos, Millán se fue de Nacional, club al que llegó como una apuesta de Flavio Perchman que dio resultado por sus actuaciones y por los ingresos que dejó al club.

Pero su salida ha dejado una defensa que aún no se consolida, sumado también a lesiones y rotaciones.

Sin Coates, lesionado, y sin el colombiano, Jadson Viera apostó por Rogel y Paolo Calione en la zaga para jugar en la quinta fecha ante Juventud, con Pintado y Cándido. El tricolor perdió 3-1 en Las Piedras.

20260324 Camilo Cándido de Nacional ante Alexander Hernández de Cerro Largo por el Torneo Apertura Camilo Cándido de Nacional ante Alexander Hernández de Cerro Largo por el Torneo Apertura FOTO: Dante Fernández/FocoUy

A la siguiente etapa, ante Wanderers en el Viera, con triunfo 2-0, hubo un nuevo cambio: Tomás Viera fue titular, en un gran partido, junto a Rogel, con Ancheta y Cándido.

Por segunda vez en la temporada, nuevamente los albos repitieron la defensa en la fecha 7, ante Defensor Sporting, en la que los violetas ganaron por 2-1 y en el que fue el último partido de Jadson.

La llegada de Jorge Bava y los cambios en la Copa

Jorge Bava asumió en el equipo y trató de mantener la base con la que venía jugando el tricolor, por lo que repitió la defensa con Ancheta, Rogel, Viera y Cándido. Además, en los primeros partidos no estuvo Luis Mejía, citado por su selección a fines de marzo, cuando se lesionó, y en su lugar atajó Ignacio Suárez.

El estreno de Bava fue con un gran 3-0 ante Cerro Largo en el GPC, el mejor resultado de los albos en este año.

Jorge Bava en la práctica de Nacional Jorge Bava en la práctica de Nacional

El nuevo DT introdujo cambios en el siguiente partido (triunfo 3-2 ante Torque) al contar nuevamente con Coates, recuperado de su lesión. Además, puso a Bais por Cándido, lesionado, en la izquierda.

Los cuatro nombres se repitieron ante Central Español, partido con derrota 1-0.

El 9 de abril llegó el estreno de Nacional en la Copa Libertadores, ante Coquimbo en Chile, y Bava sorprendió con nuevas variantes. Nicolás “Ojito” Rodríguez fue titular en la banda derecha, Coates y Rogel fueron centrales, y Tomás Viera fue el lateral izquierdo.

A los albos se le escapó la victoria en el final, fue empate 1-1, en un cierre complicado de la zaga y el arquero.

Luego, los albos tuvieron una de sus noches más fatídicas de la temporada en la visita a Deportivo Maldonado, donde Bava, en medio de las fechas de la Libertadores, puso un equipo alternativo con una defensa con Suárez en el arco, Pintado, Calione, Viera y Bais. Fue derrota 4-2 en un partido con muchos errores.

Buscando una mayor solidez defensiva, Bava puso línea de tres en el fondo en su siguiente encuentro, ante Tolima en el Parque por copa, con el regreso de Luis Mejía y con Rogel, Coates y Calione en el fondo. Pero el DT cambió de planes en el entretiempo y volvió a cuatro atrás para tener más fuerza arriba de local, dándole ingreso a Maxi Silvera por Calione. Y le dio resultado al lograr un triunfo 3-1.

calione suárez boggio deportivo maldonado nacional 20260411 Paolo Calione, Ignacio Suárez y Luciano Boggio Foto: Enzo Santos / FocoUy

El DT volvió los cuatro en el fondo en los siguientes partidos por el Apertura, pero movió piezas. Ante Liverpool (victoria 3-1) puso a Baltasar Barcia como lateral derecho, con Rogel, Coates y el Ojito Rodríguez por izquierda.

Y frente a Danubio, con derrota 2-1 de local, puso a Rodríguez pero pro derecha, con los mismos centrales y Bais en la banda izquierda.

El siguiente partido fue por Copa Libertadores, de visitante ante Universitario de Perú, y Bava volvió a colocar línea de tres o cinco con Barcia, Nicolás Rodríguez, Rogel, Coates y Cándido. Los tricolores cayeron 4-2 en un partido en el que sufrió la expulsión de Lucas Rodríguez, tras empatar al promediar el segundo tiempo, y en el que recibió los últimos dos goles en el final, en otra noche de errores de la zaga y de Mejía.

El último partido de Nacional fue el del pasado fin de semana, también en medio de la actividad copera, en el que cayó ante Albion por 3-2 y en el que Bava rotó el equipo, colocando a Suárez en el arco, con Pintado, Calione, Viera y Bais, quien cometió un penal que abrió el marcador para el “pionero”, en una nueva presentación donde los albos pagaron caro sus errores en el fondo.

Sin una defensa “de memoria”

Con ya casi cerrado el primer semestre del año, Nacional sigue buscando su defensa ideal.

Se sabe que el golero es Luis Mejía, aunque no ha brindado su seguridad característica de otros años, mientras que Ignacio Suárez tampoco ha respondido de la mejor forma. Y los centrales, por experiencia y resultados, con Coates y Rogel.

Pero en las bandas no están claro los nombres y Bava ha realizado varias pruebas en ambos lados.

En total, los tricolores han utilizado 12 jugadores en defensa y por ahora no hay una zaga que salga de memoria, algo que deberá buscar rápidamente para que el equipo comience a dar señales de solidez.

Los defensas que ha utilizado Nacional en 2026*:

Jugador Partidos Minutos Agustín Rogel 13 1.016 Sebastián Coates 12 1.045 Emiliano Ancheta 10 751 Federico Bais 10 668 Nicolás Rodríguez 8 510 Juan Pintado 8 414 Tomás Viera 7 630 Camilo Cándido 7 533 Julián Millán 5 480 Paolo Calione 5 316 Baltasar Barcia** 2 128 Juan Pablo Patiño 1 90

* En los 18 partidos hasta el momento: 1 Supercopa Uruguaya, 14 del Apertura y 3 de Copa Libertadores

** Barcia ha jugado un total de 15 partidos (707 minutos), dos de ellos como lateral.