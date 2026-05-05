Los números lo confirman: Nacional registró el peor Torneo Apertura de su historia, pase lo que pase en la última fecha

Pase lo que pase en la última fecha ante Cerro, Nacional ya registró en este 2026 el peor Torneo Apertura de su historia, desde que el Campeonato Uruguay se juega con ese formato introducido en 1994.

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Los tricolores suman 19 unidades tras 14 fechas, con seis victorias, un empate y siete derrotas.

El torneo lo comenzaron con Jadson Viera como entrenador, quien fue cesado tras la séptima fecha, con 10 puntos obtenidos en 21 posibles (47.6 %).

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Lo sustituyó Jorge Bava que lleva siete dirigidos en el Apertura, con tres triunfos y cuatro derrotas, 9 puntos de 21 (42.8%).

En la última fecha los albos serán locales ante Cerro, por lo que, en caso de ganar, llegarían a 22 puntos de 45, menos de la mitad (48.9%). Será la primera vez que los albos no pasen la línea del 50% de puntos ganados en un Apertura.

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Pero a pesar de eso, el actual Apertura no podrá superar al que hasta ahora era el peor: el de la temporada 2007/08.

Daniel Carreño Daniel Carreño

En aquella ocasión, Nacional comenzó con Daniel Carreño como entrenador y fue destituido tras siete fechas con dos victorias, cuatro empates y una derrota (6 puntos en 21).

Luego, Daniel Enriquez dirigió de forma interina y perdió 1-0 ante Rampla Juniors.

Y se designó a Gerardo Pelusso para el cierre del Apertura, con cuatro victorias, dos empates y una derrota.

Nacional volvió a entrenar bajo las órdenes de Pelusso Nacional volvió a entrenar bajo las órdenes de Pelusso

Nacional hizo un total de 24 unidades (53,3%) de 45 y terminó a 11 puntos del campeón Defensor Sporting. Actualmente, el equipo de Jorge Bava está a 12 puntos de Racing, que se coronó campeón en la fecha 13ª.

Aquel equipo tricolor tenía a Nicolás Lodeiro, quien hoy está otra vez en el club. Además, había jugadores como Fernando Muslera, Adrián “Hueso” Romero, Mauricio Victorino, Deivis Barone, Pablo Caballero, Marcelo “Pato” Sosa, y los delanteros eran Bruno Fornaroli y Martín Cauteruccio, y el argentino Juan Pablo Pereyra, entre otros.

Ese campeonato lo ganó Defensor Sporting, tras superar a Peñarol en las finales, y Nacional se conformó con el triunfo en la Liguilla.

El podio de los peores Torneo Apertura de Nacional lo completan dos con la misma cantidad de puntos: el del campeonato 2006/07 y el 2019, ambos con 45 puntos, 60%.

0014062319.webp Martín Lasarte I. Guimaraens

El del Uruguayo 2006/07 tuvo como entrenador a Martín Lasarte y en aquel equipo había jugadores como Alexis Viera, Diego Godín, Diego Arismendi, Javier Delgado, Jorge “Malaka” Martínez, Diego “Tornado” Alonso y José Luis Garcés.

Mientras que el Nacional del Apertura 2019 fue el que tuvo al argentino Eduardo Domínguez como gran novedad en el comienzo, aunque fue sustituido tras la quinta fecha por Álvaro Gutiérrez, quien luego haría una gran remontada para ser campeón uruguayo, tras ganar el Clausura y la Anual, con las recordadas dos finales en cuatro días.

eduardo-domínguez-3_20160315173042_287.webp Leonardo Carreño

No es el peor torneo corto

Pese a sus flojos registros, el actual Torneo Apertura no será el peor torneo corto de Nacional en su historia, donde registra dos antecedentes en Clausuras con menos puntos que los 19 que tiene actualmente.

El peor torneo corto de Nacional es el Clausura de 2006/07, con 18 puntos de 45 y el más bajo porcentaje: 40% de puntos ganados.

En ese torneo los albos finalizaron en el puesto 12°. El DT era Daniel Carreño y en el plantel había futbolistas como Alexis Viera, Fernando Muslera, Diego Godín, Pablo Álvarez, Marcelo Broli, Agustín Viana, Alain Ollé Ollé, Luis Oyarbide, Diego “Viruta” Vera, Marcelo Tejera y Mathías Cardacio.

El otro peor torneo corto de los albos en el actual formato es el Clausura 1997, cuando logró solamente 15 puntos (4 PG, 3 PE, 4 PP) de 33 disputados, al ser 12 equipos (45,5%).

1609946735101.webp Miguel Puppo en su primer día en Nacional, en 1996, charlando con Milton Gómez

Lo comenzó Miguel Ángel Puppo, pero tras una derrota y dos empates lo sustituyó Roberto Fleitas en la cuarta fecha.

El equipo contaba con jugadores como Carlos Nicola, Tony Gómez, Fernando Kanapkis, Gustavo Badell, Leo Jara, Mario Bailko, Diego Tito, Fabián Coelho, Washington “Seco” Rodríguez, Silvio Fernández, Juan Ravera, Gustavo Munúa, Martín Ligüera, Juan Ramón Carrasco y Gianni Guigou, entre otros.

Nacional había ganado el Apertura y perdió las finales ante Peñarol, quien selló su segundo quinquenio.