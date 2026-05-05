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"A preparar los abrigos": meteorólogo anuncia brusco descenso de temperatura con 15 °C menos en las máximas

En Montevideo, por ejemplo, se prevé que la máxima alcance los 27 °C el miércoles, para luego caer hasta unos 12 °C hacia el viernes

5 de mayo de 2026 9:31 hs
20250625 Frio, invierno, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El meteorólogo Mario Bidegain alertó sobre una “situación meteorológica compleja” que afectará a Uruguay entre este miércoles 6 y el sábado 9 de mayo, con lluvias abundantes, ráfagas de viento intensas y un marcado descenso de temperatura.

Según explicó, el escenario estará marcado por el pasaje de un frente cálido y luego un frente frío, seguido por la formación de una depresión atmosférica sobre la provincia de Buenos Aires. Este sistema impactará primero en territorio uruguayo y luego en la región, generando precipitaciones que podrían ubicarse por debajo de los 200 milímetros en zonas del centro del país.

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Vientos fuertes y ráfagas intensas

Bidegain advirtió que los vientos serán otro de los fenómenos destacados del evento, especialmente entre viernes y sábado. En ese período se esperan ráfagas de entre 80 y 100 km/h, principalmente en el sur de Uruguay y en la franja costera del Río de la Plata.

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De acuerdo a proyecciones del modelo ECMWF, las mayores intensidades de viento podrían registrarse en la madrugada del sábado 9, entre las 03:00 y las 06:00, afectando tanto la costa uruguaya como la de la provincia de Buenos Aires.

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Descenso brusco de temperatura

El cambio de masa de aire traerá además un descenso marcado de la temperatura en pocos días. En Montevideo, por ejemplo, se prevé que la máxima alcance los 27 °C el miércoles, para luego caer hasta unos 12 °C hacia el viernes.

El meteorólogo resumió el escenario con una advertencia directa: “A preparar los abrigos”, en referencia al brusco cambio térmico que se espera hacia el cierre de la semana.

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