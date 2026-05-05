"A preparar los abrigos": meteorólogo anuncia brusco descenso de temperatura con 15 °C menos en las máximas

El meteorólogo Mario Bidegain alertó sobre una “situación meteorológica compleja” que afectará a Uruguay entre este miércoles 6 y el sábado 9 de mayo, con lluvias abundantes, ráfagas de viento intensas y un marcado descenso de temperatura.

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Según explicó, el escenario estará marcado por el pasaje de un frente cálido y luego un frente frío, seguido por la formación de una depresión atmosférica sobre la provincia de Buenos Aires. Este sistema impactará primero en territorio uruguayo y luego en la región, generando precipitaciones que podrían ubicarse por debajo de los 200 milímetros en zonas del centro del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/mario_bidegain/status/2051631225316458866&partner=&hide_thread=false Situación meteorológica compleja de MIE06 a SAB09 mayo con frente cálido/frio afectando primero #Uruguay y luego depresión sobre #PBSAS que producirán #Lluvias (< 200 mm) en centro UY. Los vientos fuertes en litoral de #PBSAS y Sur #Uruguay VIE08/SAB09 80/100 km/h de ráfagas. pic.twitter.com/MlnG6joEHS — Mario Bidegain (@mario_bidegain) May 5, 2026 Vientos fuertes y ráfagas intensas Bidegain advirtió que los vientos serán otro de los fenómenos destacados del evento, especialmente entre viernes y sábado. En ese período se esperan ráfagas de entre 80 y 100 km/h, principalmente en el sur de Uruguay y en la franja costera del Río de la Plata.

De acuerdo a proyecciones del modelo ECMWF, las mayores intensidades de viento podrían registrarse en la madrugada del sábado 9, entre las 03:00 y las 06:00, afectando tanto la costa uruguaya como la de la provincia de Buenos Aires.