"El asado del 1° de mayo se hace": meteorólogo despejó dudas sobre el pronóstico para el Día de los Trabajadores

El meteorólogo Guillermo Ramis llevó tranquilidad a quienes planean el tradicional asado del 1° de mayo y aseguró que, al menos en Montevideo, el tiempo acompañará. “ Sí, se hace. No va a haber ningún problema ”, afirmó este jueves en Informativo Sarandí.

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Ramis explicó que las precipitaciones se desplazarán hacia el sudeste del país. “Desapareció la lluvia, la ha corrido más hacia el sudeste. Los chaparrones”, indicó, y precisó que podrían registrarse “ unos chaparrones después del mediodía ” en zonas como Rocha y Maldonado.

El especialista aclaró que el escenario será dispar según la región. “Viene desde el norte hacia el sudeste”, señaló, y resumió: “O sea, en Uruguay va a estar medio regado mañana (viernes) ”.

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Más allá del viernes, el pronóstico anticipa un cambio de condiciones. “Muy bien, muy bien. Ventoso el sábado, pasa frente frío y desciende mucho la temperatura. Lleven abrigo ”, advirtió Ramis.

El domingo, agregó, será una jornada fría. “Ocho la mínima, dieciséis la máxima, sí, un día frío”, detalló, con cielo algo nuboso.

Para los próximos días, el meteorólogo prevé tiempo mayormente nuboso y nuevas lluvias hacia mitad de semana. “El miércoles, catorce la mínima, veinte la máxima, con lluvia, alguna célula de tormenta”, concluyó.