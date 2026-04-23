"Va a entrar hasta por la camiseta": meteorólogo pronosticó "invasión de aire frío" y sensaciones térmicas de 4 °C a 5 °C

El meteorólogo Guillermo Ramis avisó que de cara a los próximos días habrá una "invasión de aire frío " junto a sensaciones térmicas bajas del entorno de los 4 °C o 5 °C .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

"El domingo de noche y el lunes de mañana las rachas de viento pueden llegar a los 70 km/h ", comenzó avisando el experto este jueves en diálogo con Informativo Sarandí.

Frente frío y sistema de baja presión generan inestabilidad en Uruguay: las proyecciones de Metsul

Lluvias, algunas mejoras y el "día más frío del mes": el pronóstico de meteorólogos para esta semana

Tras esto, y en cuanto a las temperaturas, avisó que las sensaciones térmicas se ubicarían el lunes en el entorno de los 4 °C o 5 °C. "Así que, por favor, abriguen a los chicos" , pidió.

"El frío te va a entrar hasta por la camiseta", advirtió y aseguró que "más adelante" habrá "otra invasión de aire frío" en el país, aunque pasará "rápido".

En cuanto al panorama de lluvias, pronosticó algunos "chaparrones" para el sábado y otros para el domingo, que provocarán las bajas sensaciones térmicas del lunes.

Pese a estas primeras previsiones climáticas con fríos otoñales, el experto aseguró que el invierno será "bastante agradable".

Además, destacó después que la primavera tendrá "picos de temperatura de verano" con "muchas tormentas, algunas de ellas bravas".

El pronóstico de temperaturas de Ramis para los próximos días: