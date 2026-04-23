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"Va a entrar hasta por la camiseta": meteorólogo pronosticó "invasión de aire frío" y sensaciones térmicas de 4 °C a 5 °C

En cuanto al panorama de lluvias, pronosticó algunos "chaparrones" para el sábado y otros para el domingo, que provocarán bajas sensaciones térmicas el lunes

23 de abril de 2026 11:52 hs
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El meteorólogo Guillermo Ramis avisó que de cara a los próximos días habrá una "invasión de aire frío" junto a sensaciones térmicas bajas del entorno de los 4 °C o 5 °C.

"El domingo de noche y el lunes de mañana las rachas de viento pueden llegar a los 70 km/h", comenzó avisando el experto este jueves en diálogo con Informativo Sarandí.

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Tras esto, y en cuanto a las temperaturas, avisó que las sensaciones térmicas se ubicarían el lunes en el entorno de los 4 °C o 5 °C. "Así que, por favor, abriguen a los chicos", pidió.

"El frío te va a entrar hasta por la camiseta", advirtió y aseguró que "más adelante" habrá "otra invasión de aire frío" en el país, aunque pasará "rápido".

En cuanto al panorama de lluvias, pronosticó algunos "chaparrones" para el sábado y otros para el domingo, que provocarán las bajas sensaciones térmicas del lunes.

Pese a estas primeras previsiones climáticas con fríos otoñales, el experto aseguró que el invierno será "bastante agradable".

Además, destacó después que la primavera tendrá "picos de temperatura de verano" con "muchas tormentas, algunas de ellas bravas".

El pronóstico de temperaturas de Ramis para los próximos días:

  • Jueves: mínimas de 11 °C y máximas de 22 °C.
  • Viernes: mínimas de 12 °C y máximas de 22 °C.
  • Sábado: mínimas de 14 °C y máximas de 22 °C.
  • Domingo: mínimas de 14 °C y máximas de 18 °C.
  • Lunes: mínimas de 10 °C y máximas de 26 °C.

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