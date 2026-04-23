El mensaje de Lamine Yamal luego de conocer que se perderá el final de temporada con el Barcelona y llegará con lo justo al Mundial 2026: "Volveré más fuerte"

El futbolista español Lamine Yamal lamentó que la lesión que sufrió este miércoles en el partido entre el Barcelona y el Celta de Vigo lo hará perderse el final de la temporada con el conjunto catalán, y llegar con lo justo al Mundial 2026 con España donde se enfrentará a la selección uruguaya , y aseguró que volverá "más fuerte y con más ganas que nunca".

Según informó el Barcelona en un comunicado publicado este jueves por la mañana, Yamal sufrió una "lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda" luego de anotar el gol de la victoria contra el Celta de penal, que le permitió al Culé mantener la ventaja de nueve puntos sobre el Real Madrid a falta de seis fechas.

Lamine Yamal notó un pinchazo en la zona nada más batir al meta Radu. Fue sustituido por Roony Bardghji, y se retiró casi llorando y con la cabeza gacha cuando saludó a su técnico Hansi Flick, quien trató de consolarlo.

El puntero de LaLiga indicó que su futbolista estrella seguirá un "tratamiento conservador", por el que "se perderá lo que resta de la temporada", pero aclaró que está "previsto" que el joven delantero "esté disponible para la disputa del Mundial", que comenzará el próximo 11 de junio.

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Lamine Yamal se pierde el final de temporada por lesión, pero Barcelona asegura que llegará al Mundial 2026 con España, que enfrentará a la selección uruguaya

El español deberá pasar por una recuperación en menos de 50 días para llegar a la Copa del Mundo, en la que su selección enfrentará a Uruguay por la tercera fecha del Grupo H el 26 de junio, en Guadalajara.

Tras conocer el alcance de su lesión, Yamal afirmó en una publicación realizada en sus redes sociales que este imprevisto lo deja afuera de las canchas en el momento que "más quería estar".

"Duele más de lo que puedo explicar. Duele no poder luchar con mis compañeros, no poder ayudar cuando el equipo me necesita", escribió Yamal en su cuenta de Instagram, y remarcó que sabe que sus compañeros van a "dejarse el alma en cada partido".

"Yo estaré ahí, aunque sea desde fuera, apoyando, animando y empujando como uno más", continuó el joven de 18 años, que advirtió que "esto no es el final, es solo una pausa".

"Volveré más fuerte, con más ganas que nunca, y la próxima temporada será mejor. gracias por los mensaje y Visca el Barça", concluyó.