Pese a todas las malas, la muy buena noticia que recibió este miércoles Diego Aguirre en Peñarol

Peñarol entrenó este miércoles con la mira puesta en los tres puntos que se va a jugar el próximo domingo a la hora 19 ante Wanderers en el Estadio Centenario por la fecha 13 del Torneo Apertura. Diego Aguirre, el técnico de los carboneros, pudo tener por primera vez en el entrenamiento a Javier Cabrera, luego de casi ocho meses.

El extremo mirasol se había roto los ligamentos cruzados de su rodilla derecha en los primeros días de setiembre del año pasado en un partido que el equipo jugó como local ante Plaza Colonia en el Estadio Campeón del Siglo.

Esto llevó a que debiera abandonar el campo de juego cuando aún se jugaba el primer tiempo.

Peñarol perdió, solo teniendo en cuenta el último partido contra Juventud el pasado lunes, a su capitán Maximiliano Olivera y a Luis Angulo .

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A ambos se les realizarán exámenes para ver el grado de sus lesiones, pero todo indica que al menos Olivera es muy probable que se haya desgarrado.

La sanidad aún no estaba segura en cambio con el caso del colombiano Angulo, por lo que aguardarán el resultado de su examen médico.

Javier Cabrera y Vergara Peñarol vs Racing Copa Libertadores Javier Cabrera FOTO: AFP

Por eso, el regreso de Javier Cabrera a las prácticas puso un manto de alegría a un equipo que últimamente solo recibe malas noticias, ya que por ejemplo, Matías Arezo continúa en observación y aún, pese a que Diego Aguirre dijo que estará contra Wanderers, no está para nada claro.

Ni que hablar que también de la rotura de ligamentos de la rodilla derecha de su mejor jugador, Leonardo Fernández, operado con éxito este martes en Madrid, fue otro baldazo de agua fría para al plantel.

Al Cangrejo Cabrera aún le falta al menos un mes para volver a las canchas y todo indica que retornará en el Torneo Intermedio, pero aún así, el semblante de los futbolistas carboneros cambió, según comentó una fuente del club a Referí.

Otra de las malas de Peñarol es que últimamente no juega para nada bien y no consigue resultados. Tanto es así que, solo jugando de local en el Estadio Campeón del Siglo, de los últimos tres partidos, perdió dos y empató uno.

Por eso, Diego Aguirre apuesta a hacer alguna variante importante pensando en que los tres puntos ante Wanderers -como ya lo eran ante Juventud de Las Piedras el lunes pasado y no se consiguieron- son fundamentales.