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Ronald Araújo sufrió una lesión muscular y viajó a España para ser tratado, pero su presencia en el Mundial 2026 no corre riesgo

El capitán de Barcelona es una de las piezas claves de la selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa, que el lunes 15 de junio debuta ante Arabia Saudita en el Mundial

7 de junio de 2026 21:00 hs
El Observador | Luis Eduardo Inzaurralde

Por  Luis Eduardo Inzaurralde

Ronald Araujo en la preparación para el Mundial 2026

Ronald Araujo en la preparación para el Mundial 2026

El capitán de Barcelona y figura de la selección uruguaya, Ronald Araujo, viajó este domingo de noche a España para ser tratado por su club tras constatarse una lesión muscular, según pudo conocer Referí, que confirmó también que su participación en el Mundial 2026 no corre riesgo.

Como informó Referí el viernes, tras dos días de fiebre que le impidieron entrenar, Ronald sufrió una baja de defensas que derivaron en una pequeña sobrecarga muscular en uno de los gemelos.

Ese mismo día fue sometido a estudios de rutina para conocer el grado de la lesión y avanzar en el tratamiento para la recuperación del futbolista, y los informes revelaron que fue de bajo grado.

A raíz de esta situación, con el permiso de la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol), el zaguero de la selección viajó este domingo de noche a España para ser tratado.

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El jugador retornará a Montevideo para viajar con todo el equipo a Playa del Carmen.

La delegación parte el martes a la hora 23 y el miércoles a la hora 6.30 de México estará llegando a Playa del Carmen, donde realizará el cierre de la preparación para el torneo de FIFA.

Los médicos que trabajan con el futbolista entienden que el zaguero tendrá una rápida recuperación y, de acuerdo a lo que informaron a Referí, su presencia en el Mundial no corre riesgos.

Este fue el informe de la AUF sobre la situación de Araujo:

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Uruguay debutará en el Mundial el lunes 15 de junio a la hora 19, en Miami frente a Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo H.

La selección se despidió del público uruguayo con dos actividades, una el viernes en Pando, y otra el sábado en Canelones en las que participaron todos los futbolitas excepto Araujo, como consecuencia de la fiebre y de la molestia muscular.

Este domingo el plantel tuvo libre y retorna a entrenar el lunes en el Complejo de la AUF.

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