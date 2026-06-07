"Triste noticia para los papales: acaba de fallecer uno de los enormes jugadores que vistieron la camiseta de Nasazzi, el señor Juan Andrés Larre. Abrazo para su familia y que descanses en paz", escribió este domingo el agente de futbolistas y exjugador de Bella Vista Rubens "Pocho" Navarro, anunciando el fallecimiento del exjugador del papal y de Nacional.
Murió Juan Andrés Larre a los 59 años: jugó en Bella Vista, Nacional, la selección sub 20 y el fútbol de Francia
En 1985 jugó el Sudamericano sub 20 y llegó a Bella Vista desde San José; tras un largo pasaje por Francia defendió la camiseta de Nacional por dos años y medio