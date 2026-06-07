Murió Juan Andrés Larre a los 59 años: jugó en Bella Vista, Nacional, la selección sub 20 y el fútbol de Francia

"Triste noticia para los papales: acaba de fallecer uno de los enormes jugadores que vistieron la camiseta de Nasazzi, el señor Juan Andrés Larre. Abrazo para su familia y que descanses en paz", escribió este domingo el agente de futbolistas y exjugador de Bella Vista Rubens "Pocho" Navarro, anunciando el fallecimiento del exjugador del papal y de Nacional .

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Larre tenía 59 años. Nació el 5 de agosto de 1966 en San José .

En 1985 disputó el Sudamericano sub 20 de Asunción donde Uruguay fue dirigido por Aníbal Gutiérrez Ponce.

Llegó a Bella Vista en ese mismo 1985 y posteriormente emigró a Francia para jugar en Chamois Niort y en Ajaccio .

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En 1993 retornó al fútbol uruguayo para jugar en Nacional y permaneció hasta mediados de 1995.

Disputó 61 partidos y anotó ocho goles, dos de ellos oficiales, uno a Progreso por una Liguilla y otro a Bella Vista por el Campeonato Uruguayo.

Posteriormente volvió a Francia para jugar en Angers.

En su retorno a Uruguay se radicó en San José donde dirigió en torneos OFI.