Explotó Óscar Ruggeri por las teorías conspirativas contra la selección argentina tras perder ante España la final del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya quedó atrás luego de que este domingo, España derrotara 1-0 a Argentina luego del alargue de la final en un encuentro en el que los europeos fueron netos dominadores de las acciones.

Más allá de todo lo ocurrido al final, en el que hubo acciones violentas como la de Leandro Paredes a Gavi, por la que no fue expulsado por el árbitro, y de que la selección argentina le dio la espalda a los campeones cuando recibían la Copa del Mundo, en las últimas horas se sumaron nuevos ingredientes que hablan de teorías conspirativas.

La arenga de Lionel Messi antes de la final entre Argentina y España generó todo tipo de opiniones -la mayoría, rayando lo ridículo- por una de las frases: "Olvidémonos de todo".

Incluso, Carlos Mac Allister, padre de Alexis Mac Allister consultó a su hijo acerca del trasfondo de ese mensaje.

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El mismo hablaba exclusivamente de fútbol, como ya explicaron distintos participantes de la charla.

Óscar Ruggeri explotó contra las teorías conspirativas

Los distintos medios argentinos se llenaron de programas y comentarios de quienes opinaban acerca de teorías conspirativas contra Argentina y que por eso perdió la final contra España, y otros que expresaron lo contrario.

Uno de los que habló este miércoles fue Óscar Ruggeri en ESPN.

El campeón del mundo con Argentina en el Mundial 1986, opinó: "Yo no iba a venir, me costó levantarme, no iba a venir, y después de las cosas que escuché...", comenzó diciendo.

Y añadió: "Nos subestiman a los jugadores de fútbol. Escuché que fueron y le dijeron a Messi: ‘Ya está. Esta final hay que perderla‘. Es de locos que alguien pueda pensar que le pueden ir a decir eso a Messi. ¿Quién?".

Ruggeri continuó hablando del poder futbolístico de España y explicó por qué le ganó a Argentina la final del Mundial 2026.

"Hay que reconocer que nos ganaron bien. No estuvimos a la altura de lo que fue España, pero si volvemos atrás con el partido de Inglaterra, eso fue algo increíble. Nunca había visto yo que se lleven por delante a una selección de la manera que Argentina se la llevó puesta a Inglaterra. Encima a Inglaterra, que era el partido que esperábamos todos", expresó.

Y finalizó: "Pero de ahí a decirnos a nosotros 'que hasta acá, hay que perder, que no pueden llegar, no pueden salir bicampeones, que la FIFA no te deja salir bicampeón'... Es muy loco todo lo que está pasando. Es muy loco, por eso yo digo que no nos subestimen a los jugadores de fútbol".